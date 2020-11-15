周勵淇原來係TVB紀錄保持者　名銜隔15年仍未被破

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近就重播由鄭嘉穎、周勵淇等主演的《天幕下的戀人》（2006）。事隔多年，劇中演員已經有不少變化，例如周麗淇已改名為周勵淇兼結婚成為人妻人母、鄭嘉穎亦結咗婚再做兩次老竇。周勵淇當年憑住《天幕下的戀人》成功入屋人氣急升，繼而拍攝《最美麗的第七天》、《桌球天王》以及《女警愛作戰》等劇都以女主角的身份亮相。

周勵淇拍攝《天幕下的戀人》時是26歲。（截圖）

周勵淇其實是模特兒出身，其後進軍電影界，曾參演過《玉女添丁》、《下一站…天后》以及《豪情》等等。其後周勵淇獲邀知名無綫監製王心尉垂青，參演TVB劇集《翡翠戀曲》，與鄭嘉穎首次合即飾演情人，熒幕情侶的形象亦由此萌生。隨後周勵淇參演古裝劇《秀才還著兵》，此劇除了收視高口碑好之外，更帶挈她奪得「2005年萬千星輝頒獎典禮飛躍進步女藝員」，成為至今唯一一個非無綫經理人合約奪得此獎的女藝人。

點擊下圖觀看周勵淇IG靚相，以及上述合照：

+ 14 + 14 + 14

同場加映：

天幕下的戀人︱何綺雲邊似46歲 20年前演《花樣年華》勁多戲份

點擊下圖觀看何綺雲IG靚相：