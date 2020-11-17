洪金寶親揭暴瘦原因　太太「仆心仆命」竟被嫌棄：我覺得老婆好煩

現年68歲的洪金寶近年因為暴瘦身形、需要坐輪椅出入而備受關注，外界紛紛擔心他的健康狀況，但近日他亮相鄭丹瑞（旦哥）主持的節目《健康旦Hieggo》時，面色紅潤，而且身手依然靈活，他更親解自己暴瘦全因為在太太高麗虹監督下積極減磅，健康絕對沒有問題！

洪金寶一向以圓潤的身形示人，更被譽為電影史上「最靈活的胖子」。（視覺中國）

洪金寶近年因為暴瘦令外界擔心他的健康狀況。（微博@譚詠麟AlanTam）

雖然洪金寶一向以圓潤的身形示人，更被譽為電影史上「最靈活的胖子」，但原來他小時候非常瘦，不過在14歲時於荔園演出時意外受傷，結果在養傷期間暴脹：「我又冇咩特別食，正常食，食得多又唔使練，坐喺度三個月。」自此「圓碌碌」的形象就成為了他的標誌，不過隨着年齡增長，體重上升，加上患有糖尿病，令三個兒子同太太開始擔心他的健康問題，所以督促他減肥：「初初我個二仔洪天祥，佢對所有健康食物、運動好有研究，佢叫我唔好食澱粉質，佢會整嘢畀我食，食咗六個月之後都OK，我冇乜感覺。」

洪金寶身手依然靈活！（YouTube影片截圖）

而真正見效的就是洪金寶在太太建議下實行「816斷食法」，即是每日在8個鐘內進食，剩餘16個鐘斷食，他自言堅持了近兩年以來效果顯著，身體確實有改善，旦哥更大讚他精靈了不少，不過洪金寶就大呻過程好辛苦：「我多數七點之前食完飯，但每晚十點幾就開始肚餓，我喺屋企好似死狗咁㗎，我出嚟有嘢傾有嘢食我就好精靈。」

洪金寶在太太建議下實行「816斷食法」，成功減磅。（YouTube影片截圖）

點擊下圖睇「816斷食法」過程：

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除了忽然暴瘦之外，洪金寶在2017年做完膝蓋手術後，近年以輪椅代步，令外界擔心，他在節目中亦有解釋原因：「其實係因為膝頭哥痛我唔想行啫，去街市我都坐輪椅，我行得好快㗎，我老婆問我可唔可以唔好行咁快，唯一買餸就係娛樂嚟㗎喇。」洪金寶與太太結婚25年來一直恩愛，言談間都可見高麗虹非常關注他的健康：「我覺得我老婆好煩㗎，但可能冇佢呢，我又冇咁健康。我好少話多謝佢，但其實內心好多謝，另外再放鬆少少，畀我食啲嘢就得喇。」另類放閃！

雖然洪金寶大呻斷食過程好辛苦，但他就直言好感激太太高麗虹一直關心他。（視覺中國）

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