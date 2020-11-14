歐陽震華微博曬與宣萱合照　曾創無數經典引網民期待再合作

現年60歲的歐陽震華（Bobby）在今年年初拍完《伙記辦大事》後，4月宣布約滿離巢，不少觀眾都大感可惜。Bobby過往塑造了無數經典角色，他主演的電視劇一直都是收視保證，因而有「收視福將」之稱。日前Bobby在微博上載了一張與宣萱的合照，並寫道：「再次合體？」相中兩人相擁而笑，吸引大批網民留言！

日前歐陽震華在微博Post出與宣萱的合照。（微博@歐陽震華）

憑着幽默風趣的性格而大受歡迎的Bobby，多年來為觀眾送上無限歡樂，不少花旦包括關詠荷、蔡少芬、萬綺雯、陳妙瑛、郭可盈等都曾與他合作，當中他與宣萱更被視為黃金拍檔。兩人在1995年首次合作拍攝劇集《壹號皇庭IV》，之後再接連拍了《美味天王》、《洗冤錄》、《賭場風雲》、《施公奇案II》等大熱電視劇，兩人無論劇裏劇外都默契十足，更成為不少人心目中的最佳CP。

Bobby同宣萱合作拍攝的《洗冤錄》好經典。（影片截圖）

Bobby與宣萱相識多年一直保持着深厚的友誼，去年Bobby還與太太傅潔嫻一起去為宣萱主演的舞台劇捧場，眾人在後台搞怪合照，宣萱更捉實Bobby隻手影相，可見兩人的好感情。今次Bobby同宣萱再度合體，不少網民都感嘆「回憶返晒嚟」，紛紛留言表示希望他們再合作：「童年回憶啊」、「是有新的合作嗎」、「要拍《洗冤錄3》嗎」、「男神女神合體了」！

Bobby同太太傅潔嫻一起去睇宣萱的舞台劇。（微博@歐陽震華）