范冰冰狀態不再？P圖與生圖明顯有別　同場90後何超蓮金晨最吸睛

時尚雜誌《ELLEMEN》中國版於昨日（17日）舉辦「ELLEMEN電影英雄盛典」，致敬電影工作者，不少名人紅星包括范冰冰、何超蓮、姚晨、黃奕、金晨、吳建豪等都有出席，場面星光熠熠。

冰冰現時可算是全面復出，她身穿Ronald Van Der Kemp 2020春夏高定禮服亮相，香檳色魚尾拖地長裙拼接金色，再配上黑色皮革，高貴優雅又不失型格。不過由網上曝光的生圖來看，冰冰的臉同身材都比工作室的精修相稍微圓潤些，且髮際線太過齊整，看上去有些奇怪，但整體狀態不錯。

然而，引起網友廣泛討論的，要數一張在活動內場，冰冰同姚晨的合照，她比起對方差不多白了一個度，同時也暴露出似乎粉底較厚，相比之下，姚晨則略顯黃，總的來講，兩人應該都不是最佳狀態。

冰冰的妝容看上去有些厚重。（VCG）

當晚90後演員金晨身穿Philosophy di Lorenzo Serafini特別訂製禮服，粉鑽流光，閃閃發亮，高開衩設計略帶性感，盡顯細白長腿。

今年30歲的金晨通過綜藝節目《乘風破浪的姐姐》人氣急升。（微博@ELLEMEN）

而超蓮以一襲黑色Tube dress上陣，妝髮簡單幹練，卻頗有氣場，絲毫不輸一班藝人。