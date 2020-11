GUCCI破天荒以短劇發布新系列　Billie Eilish與鹿晗齊齊粉墨登場

在上個月剛剛結束四大時裝周中,很多品牌在疫情下都發揮創造力,注入不少新鮮感。日前,GUCCI發布全新時裝系列GucciOuverture,同時推出線上時裝影展GucciFest,由16日至22日,連續7日播放創意總監Alessandro Michele同著名導演Gus Van Sant共同執導的7集迷你短劇《Ouverture of Something That Never Ended》(無邊序曲),正式發布2021春夏成衣系列。