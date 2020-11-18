使徒行者3｜林宣妤夥拍林峯備受力捧　突然離巢拒做花旦接班人

現年24歲的林宣妤（Serene）自2017年參選《國際中華小姐》獲得亞軍後，前年隻身來到香港發展，一出道就憑着仙氣外貌獲網民盛讚！Serene加入TVB後不乏演出機會，更獲欽點在台慶劇《使徒行者3》中飾演沐足店員工藍楠，同林峯有感情戲，上位指日可待。不過Serene在今年5月突然離巢，令不少粉絲大嘆可惜！

林宣妤（Serene）在2017年參選《國際中華小姐》獲得亞軍後，簽約TVB。（資料圖片）

+ 6 + 6 + 6

劇中Serene在第7集正式登場，並獲爆Seed（林峯飾）邀請擔任沐足店技師，雖然口音「唔鹹唔淡」，但就憑着清純氣質成功搶鏡！其實除了《使徒行者3》之外，Serene早前在劇集《反黑路人甲》中飾演王浩信三妹蔣千惠同樣深受觀眾喜愛，她在兩部劇中戲份都不少，可見備受力捧，更被視為鍾嘉欣的接班人，有望成為新一代當家花旦。

Serene在《使徒行者3》中飾演沐足店員工藍楠，同林峯有感情戲。（YouTube影片截圖）

Serene在劇集《反黑路人甲》中飾演王浩信三妹蔣千惠。（IG@serene_lsy）

點擊下圖重溫Serene的演出：

+ 38 + 38 + 38

來自馬來西亞的Serene是《2016年Astro國際華裔小姐》冠軍，同時奪得「最上鏡小姐」及「全民女神」獎，翌年她代表馬來西亞參選華姐，一度被視為奪冠大熱，雖然最後被余思霆（Stitch）擊敗，但就獲評判之一任達華睇好兼力讚，更表示有興趣同她合作拍戲。而Serene在2018年正式來港發展，處女作就客串演出由視后田蕊妮主演的劇集《她她她的少女時代》，絕對是TVB的力捧對象之一！

Serene備受力捧！（IG@serene_lsy）

不過Serene在今年5月完約後決定離巢，回流馬來西亞發展。有指Serene因為未能適應香港急速的生活節奏，加上親友都在馬來西亞，飽受壓力的她選擇不再續約。而Serene返回大馬後繼續發展演藝事業，早前更與同樣是參加《Astro國際華裔小姐》出身的張簡寧（Jens）拍檔主持節目《我的女神閨蜜》，靚女組合相當養眼！

Serene回流大馬繼續發展演藝事業，與張簡寧（Jens）拍檔主持節目《我的女神閨蜜》。（IG@jensning）