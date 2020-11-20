鹿鼎記2020︳張一山版韋小寶差到離晒譜？網友：感覺是給智障看的

新版《鹿鼎記》大家看了嗎？萬萬沒想到，內地小生張一山這版的《鹿鼎記》豆瓣評分只有2.6 ，筆者搜了一下豆瓣《鹿鼎記》的所有版本，跟這版相比，黃曉明版和韓棟版可能都能稱為經典…

本來以為，張一山還挺適合韋小寶這個油頭滑腦的角色！結果？把馬騮演出了人的感覺。表情動作都太浮誇了！活像是一隻剛從動物園逃出來的瘦猴。他時而嬉皮笑臉，時而小眼圓瞪。時而上躥下跳，時而撒潑打諢。給人的整體觀感，簡直尷尬到可以用腳趾摳出三室一廳。這樣的韋小寶，真的會有女生喜歡嗎？

在早期的韋小寶身上，要有底層氣，市儈氣，孩子氣，然而張一山只演出了猴子氣。（《鹿鼎記》）

網友神評：張一山演的不是《鹿鼎記》，這妥妥的《鹿鼎西遊記》。還有好心網友給p的韋小寶猴子表情包，毫無違和感！張一山絕對是歡樂喜劇人在逃演員！這要是上《演員請就位》，李誠儒一定會痛苦地閉上雙眼。

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+ 10 + 10 + 10

1. 《鹿鼎記》到底能拍多差？

全員崩盤

有個豆瓣短評說得很好，莊和諧之間的度，這個劇沒把握好。《鹿鼎記》崩了的背後，其實不是演技的問題，而是一個認識問題。韋小寶是隨時要咯吱人的滑稽小丑嗎？並不。他的一切行為都不會是為了故意滑稽，在早期的韋小寶身上，要有底層氣、市儈氣、孩子氣，然而張一山只演出了猴子氣。

+ 6 + 6 + 6

劇裡每個人物都怪，建寧公主和韋小寶不相上下，撒潑打滾，純搞笑來的。打滾碌地都可以碌足一分多鐘，純佔時長。海公公也是一個滿臉脂粉、動作誇張搞笑的角色。而且，這裡的海公公竟然是被韋小寶一番話給「捋死了」。而小桂子是撞到檯角撼死，你說搞笑不搞笑。

整個劇透著一股低幼感，趣味低級，邏輯感人、氛圍兒戲。比起演技，劇情倒是飛快發展。譬如第一集，只花了5分鐘韋小寶就入京城了。15分鐘，海公公就盲了。25分鐘，韋小寶和「小玄子」就認識了。第二集，韋小寶就在宮中撞見了建寧公主。第三集，韋小寶就幫助康熙擒拿鰲拜了。這劇情推進，就好似一張張迅速滑過的PowerPoint slide。照這個速度10集就可以大結局了！

金庸經典翻拍，少不免被拿來跟歷年版本比較。不少網友表示張一山連油膩的黃曉明版都不如，又大呻懷念TVB的陳小春版，即睇網友Mean爆評論：

+ 14 + 14 + 14

編劇導演才是主要責任人

如果說最失敗的，那就要數導演和編劇了。一些設定充分體現著編劇組的不用心，比如鰲拜的府邸居然叫「鰲府」，當場被噴上熱搜。有飽學之士說明，鰲拜的家為什麼不能成為鰲府。

有飽學之士說明，鰲拜的家為什麼不能成為鰲府。（微博@長谷川勉_）

張一山回應：我很平凡

對此滿滿的差評，張一山工作室也發文回應：「小寶還在成長，感謝大家的建議。」張一山自己也表示，這版韋小寶會故意塑造成偏卡通和搞笑風格，但人和事會尊重原著的，希望能給觀眾帶來一些新鮮的東西，讓觀眾愛看。面對自己的演技，他說︰

千萬不要把我當特好的演員，我也有演不好的時候。 張一山

然而，網友並不買賬：張一山的回應，明貶實褒了。

2. 張一山的演藝之路

張一山8歲拍廣告，11歲被導演選中開啟演藝之路。《家有兒女》的劉星是多少人的童年回憶。2015年，張一山在《老炮兒》也有露臉。一共就三四個鏡頭，演李易峰的室友，其中還有好多成了馮小剛虛化的背景。但就是這麼三四個背景，把一個欺軟怕硬的欠揍青年的形像給演活了。

《餘罪》的張一山，則讓他一戰成名。痞、賤，暗地裡的機靈，這個角色彷彿是觀眾對於張一山一切想像的投射。該克制的時候克制，該爆發的時候毫不吝嗇。自此之後，張一山身上一直都有「餘罪」的標籤。連《春風十里，不如你》裡的秋水，一脈相傳的還是這個感覺。如果秋水不去學醫而是念警校，估計畢業出來也是另一個餘罪。

《餘罪》似乎是張一山的頂峰？在《柒個我》中，張一山挑戰一人分飾七角，口碑全面崩塌。《重耳傳奇》拍攝於2017年，積壓兩年後在2019年上架，相信落伍的色觀眾也看出來了。對於角色的轉變，我想張一山是在大膽地走出他的舒適區，只不過，作品選擇卻過於隨性。畢竟，他不能一輩子都做「劉星」與「餘罪」吧。

3. 尾聲：讓人期待嗎？非常難說

回到《鹿鼎記》本身，這版的《鹿鼎記》也算是有用，它用稀爛的品質，讓人明白其他版本的難能可貴。有的網友甚至開始向黃曉明道歉，真是意料不到的發展。最後，其實網友對這版的《鹿鼎記》不要給予過低的評價。因為據說包貝爾也要拍《鹿鼎記》了，而且還是自導自演！所以，這個「史上最爛《鹿鼎記》」的名號究竟鹿死誰手，還真不一定呢！

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