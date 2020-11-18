【鹿鼎記】唐藝昕演建寧公主不輸前輩　劉玉翠細細粒一樣可愛

經典劇集《鹿鼎記》事隔6年之後推出新版，由內地演員張一山﹑唐藝昕主演，故事主要圍繞韋小寶同建寧公主的故事，其他6位老婆的故事將大量刪走，因為要配合禁宣揚「一夫多妻」的行為，是比較與眾不同的一版《鹿鼎記》。

劇集剛播出已經在微博引來不少話題，其中建寧公主（唐藝昕飾）最多人討論。因為過去已經有多個版本珠玉在前，但唐藝昕的演繹不輸各位前輩，十分潑辣鬼馬非常好笑，但始終超越不了2000年的版本，她在許多網友心中被視為最經典。

事隔6年之後內地再推出《鹿鼎記》。（唐藝昕微博圖片）

在許多網友心中有7個版本的劇集版建寧公主最為印象深刻，她們各自演繹出建寧公主的特有個性，各有各出色。就好似1998年無綫（TVB）版《鹿鼎記》,劉玉翠飾演的建寧公主嬌嗔可愛，個子矮小的她做每一個動作都特別可愛，還不時擺出多個鬼馬表情，演繹到位令觀眾印象深刻。

劉玉翠本身矮小，所以在演繹建寧公主時特別可愛。（微博圖片）

其次在2000年台灣推出古裝劇《懷玉公主》大受歡迎，當中張鳳書飾演的建寧公主特別可愛，不時向哥哥康熙撒嬌賣可愛，但少了古靈精怪的個性，顯得比較溫柔。而在2003年於內地劇《皇太子秘史》中，寧靜版的建寧公主則較為成熟，少了可愛鬼馬一面，給人感覺太過認真了。而2008年舒暢版則較為明豔動人，雖然有展示建寧的活潑可愛個性，但卻不太自然有好大的表演痕跡，好可能同她外型有關，事關長相不是可愛型的她給人感覺女人味多一點，同角色似乎格格不入。

隨後在2014年內地又推出《鹿鼎記》，由婁藝瀟出演建寧公主，她的表演是獲得不少人喜愛。事關在劇中她盡耍刁蠻，表情多多自身有上等人的氣質，在詮釋公主時特別有感，不過唯一缺點是少了可愛感，因為當時臉孔較為精緻少了嬰兒肥。另外，這個角色同她以往出演的角色有強烈對比，所以大家較為關注。

寧靜﹑婁藝瀟﹑舒暢版的建寧公主都不及林心如。（微博圖片）

不過她們依然不夠林心如版本來得厲害，在2000年張衛健版《小寶與康熙》中，林心如的建寧公主詮釋得最令人難忘。當年較為嬰兒肥的她自身已經有可愛感，在這一點上已經加分，其次在劇中她鬼馬多端﹑活潑可愛，無論擺出可愛還是無辜的樣都非常自然，好容易令觀眾代入角色中。再來在劇中有不少較為動人的畫面，林心如在演繹傷心的時候都特別有個人的喜感，將角色演得活靈活現，至今都令人難忘。所以有網友就表示說到建寧公主，就一定想起林心如，可見她的演繹有多麼地打動人心。

林心如版最令人印象深刻。（微博圖片）

一起來看看7版建寧公主：