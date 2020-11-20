家族詛咒？雲妮侯斯頓28歲繼子猝逝　獨生女與養子4年內相繼身亡

已故美國樂壇天后雲妮侯斯頓（Whitney Houston），於2012年猝逝，終年48歲，繼她的獨生女博比（Bobbi Kristina Brown）及養子Nick Gordon分別於2015年及今年元旦逝世後，其繼子Bobby Brown Jr.近日亦驚傳於家中身亡，終年28歲。

雲妮前夫Bobby Brown（右）跟舊愛所生的兒子Bobby Brown Jr.（中）日前蛄發現在寓所身亡。（GettyImages）

惜其於2012因服用過量藥物而去世，享年48歲雲妮侯斯頓是美國一代流行天后，於2012年猝逝。（GettyImages）

據外媒報道，雲妮前夫Bobby Brown跟舊愛所生的兒子Bobby Brown Jr.，前日被發現於洛杉磯寓所身亡，警方介入調查，排除他殺的可能，真正死因有待進一步確認。

雲妮獨生女博比於2015年被發現在家中浴缸中昏迷，經過6個月搶救仍回天乏術，Nick被懷疑是打傷她兇手，最後謀殺罪名不成立，被判定需民事賠償，不料今年初Nick亦撒手人寰。雲妮與獨生愛女及養子在8年間相繼去世，外界一度流傳雲妮侯斯頓家族遭詛咒，如今繼子亦不幸猝逝，令傳聞更添幾分詭異。

雲妮生前只有一個親生愛女與養子，8年之內3人相繼去世，令外界感嘆不已（GettyImages）

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