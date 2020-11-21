湯寶如27年前搶輸日文翻唱歌　造就鄭秀文開啟天后之路

周慧敏（Vivian）、王馨平（Linda）、湯寶如以及黎瑞恩，昔日寶麗金4位小花日前聚首，雖然大家均在50歲上下，但依然保養得宜。4人都曾經在樂壇佔有一席位，亦有人在事業高峰時急流勇退，當中湯寶如早前曾在訪問中，重提27年前與鄭秀文（Sammi）爭輸一首日文歌，對方憑此曲開啟了天后之路，而自己的事業則未有更上一層樓。

黎瑞恩、湯寶如、周慧敏（Vivian）及王馨平（Linda），昔日寶麗金4朵小花聚首。（王馨平微博）

湯寶如1991年簽約寶麗金入行，翌年便與張學友合唱一曲《相思風雨中》打響名堂，接下來幾年在樂壇發展穩步上揚，成為炙手可熱的女歌手。80、90年代流行將日本歌改編成廣東歌，製作人之間經常會搶歌來改編，湯寶如在籌備第二張唱片時，從日本買了大黒摩季的專輯回來，她非常喜歡當中收錄的一首歌《Chotto》，於是她向向雪懷表示想改編這首歌，不料遭到對方拒絕，認為這首不適合她，湯寶如當下大惑不解，認為這首是快歌，自己也是以唱快歌為主，於是據理力爭，向雪懷才勉強答應去爭取版權。

湯寶如在92年跟張學友合唱《相思風雨中》，讓她一鳴驚人。（網上截圖）

但等了一個月後，湯寶如沒有收到任何消息，後來才知道這首歌已落入Sammi手中，改編成廣東歌《Chotto等等》作為其專輯《鄭秀文的快樂迷宮》主打歌推出，這張專輯引起廣泛關注，成為Sammi首張賣出超過十萬張（雙白金）的唱片。這是Sammi轉型走唱跳路線的第一首歌，為她其後的百變天后形象鋪下關鍵之路，開啟天后之門。

鄭秀文當年憑《CHOTTO等等》一歌開啟天后之路。（MV截圖）

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湯寶如在搶歌事件5年後暫別樂壇。（IG圖片／karen_tongpoyu）

湯寶如之後的發展其實也不俗，只是後來一直未見太大突破，更開始事業下滑，湯寶如曾在訪問中表示自己當年欠缺鬥心，而且為人容易自滿，導致事業不見起色。後來寶麗金改組為環球唱片，公司高層人事大變動，湯寶如不獲續約，1998年1月，她約滿後就暫別樂壇，轉往香港中文大學專業進修學院進修犯罪心理學課程，之後又修讀兒童心理學課程，之後亦不時到內地登台和從事美容方面工作。

2007年與賽車手男友陳德民戀情曝光，兼同時懷孕，兒子今年13歲，湯寶如與男友有共識不結婚。雖然淡出樂壇，不過湯寶如亦偶爾參與音樂節目，以及每隔數年便開一次演唱會。

談起舊事，湯寶如雖表示如果換自己來唱未必會爆紅，不過語言之間仍有無限唏噓。

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