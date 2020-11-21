劉嘉玲新《半生緣》開播慘遭劣評　被嫌年紀大與蔣欣演姊妹變母女

由劉嘉玲、蔣欣、鄭元暢、郭曉東主演的內地劇《情深緣起》昨晚（20日）開播10集，劇集改編自張愛玲的經典小說《半生緣》雖有劉嘉玲加持，但這部劇播出後可謂負評如潮，而最多人討論的就是劉嘉玲的外貌與角色顧曼璐的形象差距甚遠！

劇集最終後改名叫《《情深緣起》。（微博照片＠情深緣起）

眾所周知，在《半生緣》中顧曼璐和顧曼楨是兩姐妹，都是20歲左右，而劉嘉玲本人已經54歲，比蔣欣大17年，這個年齡的差距，實在不符合原著。不少網民在看完第一集後都紛紛表示劉嘉玲和蔣欣看起來根本不像是姐妹，反而更像是母女，更指二人同場時，年齡差距特別明顯。網民更指劉嘉玲的氣場實在是太強了，看上去不單只不像舞女，倒像是想稱霸上海灘的大姐大。

網民稱似大姐大多過舞女。（微博照片＠情深緣起）

點撃下圖睇真係似母女＋重溫經典《半生緣》！

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而首集更講到劉嘉玲為贏得花魁情急之下換上了妹妹的學生裝束起孖辮扮學生妹，以清新淡雅的一首茉莉花贏得全場喝彩。對於劉嘉玲扮學生妹，網民紛紛留言稱畫面實在有點讓人難以接受，違和感太重了和似足老年版《半生緣》等等。

點撃下圖睇劉嘉玲學生Look！

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