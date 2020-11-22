吳千語童心未泯暢遊迪士尼　打卡合照離奇變超嬌小全因P圖失手？

在上個月底過了27歲生日的吳千語，不經不覺已經入行10年，近期她更積極透過不同社交平台拉近與粉絲的距離，同大家分享自己的日常生活。日前千語與一眾好友暢遊迪士尼樂園，少女心爆發的她以桃紅色針織衫，配搭老鼠耳仔頭飾，在樂園中瘋狂打卡留影，更將靚相放上網開心Share，不過在其中一張合照中，身形高䠷的千語竟然離奇變小矮人！

吳千語日前與一眾好友暢遊迪士尼樂園。（微博@Karena吳千語）

點擊下圖睇千語離奇變小矮人：

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千語一身行頭都價值不菲。（官網截圖）

片中所見千語在迪士尼玩得好開心，不但大玩各種遊樂設施，更大手狂掃紀念品，她亦笑言：「開心的像個小孩。」戴上粉紅色口罩的千語打扮充滿少女味，但原來一身行頭價值不菲，估計近四萬港元，不少粉絲都直指闊氣十足。不過未知是拍攝角度還是P圖的問題，有網民留意到合照中的千語夾在兩位朋友中間顯得十分嬌小，不但完全埋沒了她170cm的高䠷身材，比例更十分奇怪，紛紛留言道：「怎麼變這麼小隻」、「居然變成小朋友了」、「真的變千語BB了」。

身高170cm的千語，身形十分高䠷，一雙長腿十分吸睛！（小紅書@吳千語Karena）