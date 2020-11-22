多圖｜鄧麗欣分享中學打排球舊相　清純氣質逼人勁驚喜！

鄧麗欣（Stephy）有份演出的ViuTV劇集《男排女將》即將播出，為了宣傳劇集，Stephy在IG貼出以前打排球的照片。事實上，從中一開始打排球的她，長期接受訓練，曾是香港青年排球隊隊員，負責左主攻手或自由球員，最終因為加入娛樂圈而放棄了排球。其一中張照片中的Stephy，相信大概是17、18歲的年紀，當時的她已經好靚女，清純氣息逼人，不過當中最大的分別一定是當年的她仍然一臉稚氣，對比現在的女人味，又是另一種美。

Stephy打排球的英姿。（Instagram@stboo）

Stephy發文寫道︰「最近想要找找以前打排球的照片，發覺……真的很少。在球場上在打波的更是幾乎沒有，絕無僅有的只找到在沙排場上的幾張。排球這個運動在我生命裡扮演著很重要的角色，它改變了我小時候的害羞個性，也帶給了我很多的正能量！感謝所有陪伴過我一起奮鬥的隊友們，也許現在大家已經各有各忙或已放下排球，但曾經的熱血相信一直也在回憶中繼續流動～～～明晚開始，我的排球生涯將揭開新的一頁，以一個不一樣的模式，呈現給大家！那不是一個關於勝利的故事，而是與大家一起追尋夢想的故事。#我的排球生涯# 從前的阿欣 #明晚的家瑜 #男排女將 #ViuTV原創劇 #明晚9點半首播」。

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