新團BLING BLING閃亮登場　集合韓日成員目標做「全球K-pop女團」

即時娛樂
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韓國偶像競爭大，每年都有大批組合出道，想做TWICE或BTS防彈少年團絕不容易。新人女團BLING BLING本月17日正式出道，6位成員CHA-JUHYUN、YUBIN、MARIN、CHOI-JIEUN、AYAMY和NARIN分別來自韓國及日本，目標要做「全球K-pop女團」。

BLING BLING本月17日正式出道。

認識一下BLING BLING 6位成員：

BLING BLING來自主力培養國內最佳主唱的Major9娛樂，準備時間長達4年之長，組合名又有「從寶石中反射出來閃閃發光」的意思，並以「Active + Bling Bling」作爲組合的主要關鍵詞。BLING BLING出道歌《G.G.B》走Baile Funk及Girl Crush路線，比起追求劃一流行性，她們更着重表現出六名成員最自信的一面。BLING BLING甫出道便受到世界各國邀請，目標做「全球K-pop女團」的她們打算以無限成長可能性及活力橫刷樂壇。

BLING BLING準備時間長達4年之久，實力令人期待。（Twitter/@blingbling_new）

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