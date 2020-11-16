前MONSTA X元虎隔空與香港粉絲見面　今年聖誕節最想睇雪

韓國男團MONSTA X前成員元虎今年Solo發展後，昨日（15日）首次通過全港首個港韓合作Online Live粉絲見面會「apm x 韓國人氣歌手元虎WONHO LIVE粉絲見面會」與香港粉絲見面，他不但即場示範新歌《OPEN MIND》，更大叫想念香港的點心。

昨日元虎「現身」apm與香港粉絲作另類互動，吸引不少人圍觀，他表示雖然未有機會來到香港，但通過Live的形式見到大家亦非常興奮，大讚香港粉絲非常親切。被問到有關香港的趣事，元虎講到：「我很喜歡吃點心…行星光大道、廟街和山頂等，特別夜景很美。」表示希望下次能儘快以個人身份來港表演，以及坐電車遊港島區。

元虎昨日通過Live的形式與久違的香港粉絲見面。

聖誕節將至，元虎表示今年的願望是過一個下雪的聖誕節，此外他亦很想親手向粉絲送上禮物。如果有機會與粉絲一同過聖誕的話，元虎則最想和大家一同吃街頭小食、玩雪球和飲涷飲等，表現出期待的一面。推出第一首Solo歌《OPEN MIND》，元虎表示是一首最適合自己的歌曲，另外也推薦粉絲一定要聽《I just》和《Lost in paradise》！

元虎表示希望疫情早日完結，來到香港親身見大家。

按圖睇昨日見面會現場：