SM新女團aespa今日出道　MV預告片詭異低抄走光再被鬧爆

SM娛樂新女團aespa將於今天（17日）出道，由於未出道就被爆醜聞多多，又在師姐Red Velvet Irene和師兄EXO燦烈，分別爆出耍大牌及出軌風波後高調出道，加上之後多次被指抄襲，算是近年少有非常不受歡迎K-Pop粉絲的新女團。

日前出道歌《Black Mamba》MV預告片公開後，除了馬上被網友質疑有抄襲德國藝術家Timo Helgert創作外，亦因拍攝角度太詭異而惹來粉絲不滿。其中一幕4位成員Winter、Karina、NingNing、及Giselle穿着短裙跳舞，當中不乏開腿及蹲地的舞步，鏡頭則是以低炒角度拍攝，短裙下的打底褲完全看清光。

MV預告片中的低抄鏡頭，令aespa走光於鏡頭前。（YouTube截圖）

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預告片公開後，不少粉絲表示aespa成員平均年齡不足20歲，因此覺得SM娛樂應避免拍出容易令人誤會的鏡頭，甚至Giselle的淺色打底褲相當尷尬。粉絲也講到加上明知舞步有多個地板動作，造型師更應該為成員準備長褲等衣服。aespa將於今天正式出道，雖然組合話題性十足，但能否如少女時代、Super Junior和SHINee等前輩般發展順利，就要看成員的表現了。

aespa將於今天正式出道，有網民預測組合前路很難行。（YouTube截圖）

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