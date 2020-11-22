53歲鄧兆尊爆男人終極秘笈點樣「一拖三」：豬扒，你哋教我㗎嘛

鄧兆尊，既已故粵劇名伶新馬師曾的兒子，也是90年代有名的戲劇明星，不過在男人之間卻愛稱他為「現代韋小寶」，身家15億又旺女人緣，同時擁有三位紅顏知己外還能和睦共處，相當有本事。今日（11月22日）他就為ViuTV新節目《調查男女》錄影，節目前接受《香港01》訪問時，卻大嘆：「唔好學我吖。」

鄧兆尊的三位女友， Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）、Claire（上排左三），不過近來已與Claire分手。（微博圖片）

他續說：「有好多衍生出嚟嘅嘢，連數學都計唔到，係好麻煩。話畀你聽，一個女人一個墟，三個女人就唔止9個墟。」鄧兆尊還分享他的處世之道：「每論做乜都好，攞個心去做就一定會得，將自己設身處地去睇返自己得唔得，就會做到。」他望着滿頭問號的記者，就反問：「明唔明，係咪好高深吖？」

鄧兆尊被網民稱為「現代韋小寶」。（林迅景攝）

鄧兆尊被稱為「現代韋小寶」，一定有他的秘技！他聞言就笑了幾聲，說：「唉也，好多人成就都高過我。」他透露自己三位紅顏知己並不會呷醋，所以相對上較易共處：「後生女先會，而家大家都係追求開心，唔同後生女。譬如，佢哋唔會爭時間啦，因為我個人係點大家都清楚，唔會因為一個人而改變。」他更表示，三位紅顏知己也不會因為物質而呷醋：「如果佢哋鍾意買嘢就唔會喺我身邊啦，咩類人就會同咩類人一齊。」

鄧兆尊同「ViuTV女神」沈殷怡一齊上節目做嘉賓。（林迅景攝）

選擇女朋友有沒有標準？鄧兆尊自嘲說：「冇標準，你哋教我㗎嘛，『豬扒』，其實我睇人係睇內在美多啲。樣，個個都靚過，不過你唔知啫，年齡大咗就一定會衰老，唔係話唔靚我就要飛佢，呢啲唔係我做嘅嘢。」更謂自己十分懂得觀察一個女性：「通常我傾幾句就知佢係咩人。」最後，他更十分霸氣地拋出一句金句：「呢啲嘢（感情）唔係揀，係你撞到就撞到，係避唔到，好自然嘅，特登嗰啲唔會好長久。」