鄭欣宜親密叫同父異母妹妹「My sister」　頭貼頭合照似足餅印

鄭欣宜（Joyce）一向鬼妹仔性格，和不少圈中人都是好朋友，有留意開她Instagram的話更經常都會見到許廷鏗、林欣彤及JW等人的蹤影。她昨日（22日）上載一張合照，更與相中的女生頭貼頭相當親暱，而且望落亦非常似樣猶如兩姊妹一樣引起網民注意，原來她就是鄭欣宜甚少公開的同父異母妹妹鄭詠恩（Winnie）。

欣宜和同父異母妹妹鄭詠恩關係非常好。（Instagram：@princejoyce）

欣宜在媽媽沈殿霞離世後，一直備受爸爸鄭少秋照顧與關懷，雖然她曾經對爸爸再婚有過怨恨，但有位前輩跟她說父親其實很愛她，只是他不懂得表達，於是欣宜決定放低怨恨，決心改善兩人的父女關係。近年欣宜和鄭少秋的關係明顯變得更親密，不但多了公開提及對方，每逢欣宜開演唱會，都會見到鄭少秋現身支持。

鄭少秋當年與沈殿霞離婚後，與官晶華結婚。(jindaban1@IG)

近年欣宜和爸爸鄭少秋關係破冰。（資料圖片）

欣宜雖然將家庭生活保持低調，但其實她周不時都會出席鄭少秋和官晶華一家的家庭聚會，每個月及大時大節都會一起食飯，亦與她兩個同父異母的妹妹鄭詠恩和鄭詠曦變得親密。現在更大方公開自己和妹妹的合照，甚至驕傲宣稱對方做「my sister」，可見欣宜非常滿意現時的家庭關係。

近年欣宜和爸爸鄭少秋的關係明顯變得更好，即經常出席家庭聚會。（網上圖片）

欣宜驕傲宣稱對方做「my sister」。（Instagram：@princejoyce）

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