楊張新悅2000呎豪宅低調有品味　大露台夠野餐唔洗酒店Staycation

楊張新悅（前藝名：張燊悅）於21年前出道撈勻歌影視，更憑一句廣告對白「仲唔會整污糟手指㖭！」深入民心，不過她自從於2007年嫁給前立法會議員楊哲安後，便淡出幕前專心做少奶奶。現年44歲的她更已經成為四個囡囡的媽媽，更經常在Instagram分享一家六口的熱鬧家庭生活點滴，而她位於中西區的大屋亦因此經常出鏡，簡約自然風格的裝潢，顯得既舒服又有氣派。

（梁碧玲攝）

（網上圖片）

細看楊張新悅的Instagram，就會發現她的照片十居其九都是在家中影的，足以證明她有多滿意自己的住處。她一家住在豪宅林立的中西區，全屋目測至少都有2000呎，既闊落光線又充足，白色裝潢和木製的傢俬走簡約風，再加一些綠色盆栽，令整體家居風格低調得來又有品味。

楊張新悅的大屋走簡約風，（Instagram：@nicolacheungyoung）

楊張新悅家中還有一個大露台，她周不時都會和囡囡一起野餐，亦會和囡囡一起在家中的大廚房玩下廚樂，每個星期的家庭日都在家中相當忙碌，根本不用出外staycation！

好大間房！（Instagram：@nicolacheungyoung）

楊張新悅家中還有一個大露台，她周不時都會和囡囡一起野餐。（Instagram：@nicolacheungyoung）

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