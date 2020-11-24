天王郭富城成家後財政大權唔交方媛　自爆掌舵人另有其人

天王郭富城日前以代言人身份現身中環出席銀行品牌活動，期間就自爆掌控家中的財政大權的既不是自己，亦不是與自己結婚三年的老婆方媛，言論一出，令人驚訝！

城城日前出席銀行品牌活動。（IG/@aaronkwokxx）

活動中，城城就透露他的財產都放心交由公司會計及經紀人小美打理。他表示自己對理財一點不擔心，因爲一直盤數都不錯，更稱自己只是專心做藝人尋求突破！城城能夠如此信任經紀人小美，可見小美在他心目中的地位舉足輕重。

財政大權並非在方媛手中！（微博照片／＠方媛）

其實小美自1993年成為城城經理人，27年間只全心全意成就城城一位藝人，二人在事業上共度不少風浪。小美畢業於香港真光中學及香港樹仁學院新聞系、畢業後曾於無線任職，曾任《Sunday任你點》幕後工作。她當時也是譚詠麟的御用音樂特輯導演，亦有無線「才女」之稱。在第九屆「香港電台十大中文金曲」評選中，小美曾憑寫給羅文的《幾許風雨》獲得「最佳填詞獎」，成為首位獲得此獎的女填詞人，打破了香港填詞界男性壟斷的局面。

城城經理人小美 (左一) 與排舞師Sunny Wong（左三）。(vcg)

城城跟小美識於微時，小美曾稱跟城城和排舞師Sunny Wong是同一天考進無線，種下往後多年來三人合作不斷的緣份。雖然小美原本來打算到外國生活，適逢郭富城當年陷入了合約糾紛。為了幫助郭富城，她留了下來，並成立工作室，全心全意為郭富城的事業保駕護航。曾有傳工作室一度陷入財政困難，小美和城城亦拿出私人錢為公司度難關。

點撃下圖了解小美！

自城城成家立室後，小美繼續為他的電影和音樂事業打拼，據知就連方媛出席公開活動時，亦是小美為方媛協調傳媒訪問，充當起她的「私人助理」，而小美亦經常被影到相當寵愛城城的女兒，可見小美和城城有深厚的手足情誼。

點撃下圖睇方媛地位！

+ 19 + 19 + 19

同場加映：湛江市民激似陳奕迅抖音爆紅 獲本尊留言認證：果然很像！