【乘風破浪的姐姐】溫碧霞或參加第二季？　「不失為一個挑戰」

54歲溫碧霞（Irene）樣貌身材幾十年如一日，是圈中名副其實的美魔女。日前她與另外兩位「凍齡女神」李若彤、林熙蕾一起參加內地綜藝節目《天天向上》，幾人大玩遊戲以及分享保養秘訣等。

三位首先透露了心目中最喜歡的男演員，林熙蕾表示劉青雲是自己為數不多合作拍戲會緊張的男星；除劉青雲之外，李若彤最喜歡的是偶像張學友，當年還在做空姐，未正式踏入演藝圈的時候，便兼職同張學友合作了《妖獸都市》，更大讚其有風度又貼心；而溫碧霞就比較「貪心」，梁朝偉、張家輝以及劉青雲都是她心目中非常好的男演員。

湖南衛視出品的綜藝節目《乘風破浪的姐姐》在今夏掀起熱潮，讓大家了解到30+以上女性的魅力，如今第二季蓄勢待發，而三位又是集美貌、實力於一身的藝人，非常符合節目的定位，因此主持人汪涵便發問：「如果接到邀約會否參與？」林熙蕾肯定地回應「不會」，她解釋道：「第一，我唱跳不行；第二，我沒有那種勇氣在台上比賽。」而李若彤同溫碧霞其實都曾接到過節目的邀約，但李若彤表示自己對跳舞無信心，經一旁的大張偉提議，讓她將跳舞當作是「扮演舞者」後，這時李若彤才恍然大悟，認為可以考慮。溫碧霞坦言自己聽到《乘風破浪的姐姐》的時候有些心動，一來以前出過唱片，二來又學過跳舞，所以不失為一個挑戰，不過當時未準備好，便推掉了節目，「可是第二季呢，有可能。」其後更現場展示舞技，看來很大機會於第二季亮相。

溫碧霞身材keep得非常好。（微博@溫碧霞irenewan）