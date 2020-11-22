50歲工藤靜香同78歲媽媽似足兩姊妹　除了運動應該點食？

今年50歲的工藤靜香自從同木村拓哉結婚後，便將重心回歸家庭，不時在IG分享生活，非常愜意。雖然歲月在她的面容上留下痕跡，但幾十年來身材始終如一，甚至可以同10幾歲的女兒們共享衣櫃，真是令人羨慕。

工藤靜香去年在IG曬出的bikini相，全身幾乎無什麼贅肉。（Instagram@kudo_shizuka）

早前，工藤靜香曬出與78歲媽媽的背影相，兩人身材fit爆，一個着牛仔襯衫，一個着白色襯衫，似足兩姊妹，單看背影一時間都難以分出誰是誰，因此在網上引起熱話，令人驚歎！

然而，工藤靜香的好身材絕非一朝一夕練就，全靠她多年來堅持運動，以及注重飲食。她幾乎全是自己下廚，甚至會栽種一些蔬果，很多都是有機食物，蔬菜、水果、穀物等每日必備，清淡且熱量低。此外，工藤靜香還建議女性可以多吃燕窩、莓果，包括車厘子、藍莓、覆盆子等，有很好的抗氧化作用。

隨著年紀的增長，新陳代謝開始變慢，運動絕對是重中之重，除了平時遛狗散步之外，工藤靜香也會做一些肌肉鍛煉，根據自身的身體狀況，選擇適合的運動。

工藤靜香喜歡衝浪。（Instagram@kudo_shizuka）

其實工藤靜香曾公開過自己維持身材的秘訣，除以上兩點之外，還有就是每日堅持吃納豆。納豆中富含皂青素，能改善便秘、降低血脂、膽固醇，軟化血管、預防高血壓同動脈硬化等，同時，納豆更有養顏護膚的作用，包含很高的維生素C之餘，還有一種叫作吡咯並喹啉醌（Pyrroloquinoline quinone，簡稱PQQ）的維生素，能保護身體免於氧化性損傷，減緩老化現象。工藤靜香還為接受不了納豆味道的網友提供烹調建議，譬如她會與白蘿蔔、還帶、芝麻或者泡菜等，同自己喜歡的食物放在一起吃，改善下口感，會容易接受得多。

工藤靜香每日都會食納豆。（Instagram@kudo_shizuka）