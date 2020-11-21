萬千星輝︱黃翠如姚子羚鞋履出自René Caovilla　原來戴妃都着過

無綫（TVB）《萬千星輝賀台慶2020》於日前落下帷幕，一班女藝人在紅地氈上爭妍鬥麗，令觀眾大飽眼福，殊不知其實有幾位藝人的鞋履都來自同一品牌，似乎成為她們的新寵。

當中黃翠如、姚子羚、呂慧儀以及陳曉華的高跟涼鞋均來自品牌René Caovilla，前三者更是選擇了同一經典款——Cleo，標誌性的螺旋形設計，佈滿Swarovski水晶，詮釋女性優雅魅力。而陳曉華的鞋履同樣也是Cleo，不過款式更新，在螺旋形設計中融入吊墜，宛如一件藝術品。

René Caovilla於1934年由Edoardo Caovilla在威尼斯創立，在上世紀50年代，他的兒子René Fernando Caovilla將精湛手工藝與時裝相結合，擅長運用羽毛、珠飾、閃鑽、蕾絲、手繪等元素，裝點在細長的高跟鞋上，形成品牌獨特的嫵媚藝術，更以奢華的銀砂粉末飾於鞋底，彰顯高貴氣質，受到很多貴族名流青睞。而同Christian Louboutin的紅底鞋一樣，銀色鞋底是René Caovilla的標誌。此外，René Caovilla曾是英國王室欽點的設計師，為戴安娜王妃設計過鞋履。

Cleo有多個款式同顏色，售價逾8000至過萬港元不等。（Instagram@renecaovilla）

多年來，René Caovilla一直是很多名人明星造型的首選，好似迪麗熱巴、蔡依林、范冰冰、周冬雨、江疏影等都是品牌的常客。