袁偉豪張寶兒結婚｜婚後極速做人？　袁偉豪：得唔得閒呀老婆？

袁偉豪張寶兒今日（24/11）完成結婚簽紙儀式，完成後接受傳媒訪問，袁偉豪表示現場即興唱了自己作的歌，老婆張寶兒說好甜蜜，雖然今次未有跟足傳統，但有倒茶這些儀式，接新娘期間的玩遊戲的環節因為怕疫情而取消，但都有開門利市。袁偉豪表示今次伴郎音樂監製Terry、一位圈外朋友、謝東閔和林子善，而女方的伴娘是妹妹張寶欣，朱智賢和兩個圈外朋友。

兩位抽空接受傳媒訪問。（葉志明攝）

袁偉豪說：「一路以嚟都好擔心，今日本來想係私人活動，但都知瞞唔到大家，先至要大家久候，最憂心呢個問題，好在今日場地有兩層，都可以遵守規格，分流住大家影相。明白嘅，有一大堆人喺度，可能有啲人唔知發生咩事，但都處理咗，警察叔叔都話你地有兩層可以處理，我哋就跟住規矩去做。」

恭喜兩位！（葉志明攝）

男方表示會將錢交給老婆管，生小朋友都要問準老婆：「得唔得閒呀老婆？哈哈，因為寶怡都有自己事業，大家都知生小朋友都要計劃，嗰一年半載都有可能影響到事業，我覺得要慢慢互相去plan吓先。」更表示今晚會搬入清水灣愛巢。

雖然人多，不過跟足規矩。（葉志明攝）

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