台網紅雪碧路人變女神勁大對比　10年豪花百萬整容錢從何來？

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台灣網紅雪碧（方祺媛）早前拍片自爆整容史，坦言曾花費將近400萬台幣（約港幣108萬元）、做過約15次大手術，才有了現在滿意的漂亮外貌。她23日upload新片，一口氣回覆網友對自己整容的疑問，其中關於錢從何來的問題，更是霸氣回應：「老娘我很會賺錢！」

按圖先睇雪碧而家咩樣：

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雪碧坦言，早年自爆花400萬元整容之後，收到的評價正反都有，她全部虛心接受，但看到有些人質疑錢是由男人幫手出，忍不住回應：「Come on！認識我的人、我周遭的朋友都知道，老娘我很會賺錢！」她認為反正是自己賺的錢，拿來投資自己有何不可，更何況這個圈子裡美女如雲，她不進化就無法生存，「我如果變老變醜變垮了，你們會想看我嗎？不會啊！」

早前的影片吸引部分網友對整容動心，雪碧強調「在我的臉上做得好看，不一定做在你的臉上也是好看的」，提醒大家還是要自己做功課，因為每個人的情況不盡相同，要考慮什麼才是適合自己的。雖然她自己在很多部位動刀，但還是建議大家，可以整型、可以微調，然而「不要整得太過分」，像她自己就不願意做削顴骨手術，怕以後臉容易垮掉。

雪碧拍片大講整容的心路歷程，裡面有不少手術相，觸目驚心：

有些網友很想製造臥蠶，雪碧也理性提醒「不是每個人有臥蠶都好看」，像她一開始不敢輕易做，所以先找了技術好的醫生，把小分子玻尿酸打在臥蠶實驗效果。她翻開手機相簿，大曬過往整型的各種傷口，強調整型真的沒這麼簡單，「所以不要輕易去罵整型的人！」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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