男排女將︱鄧麗欣「秘密後院」好值錢？　MIRROR練波場地有段故

ViuTV原創劇《男排女將》正在熱播，香港久違有熱血青春劇，播出兩集口碑不俗，觀眾大讚節奏明快，鄧麗欣（Stephy）靚之餘，其飾演的角色蔣家瑜亦夠貼地，一眾MIRROR成員的演技亦尚算自然不尷尬，使觀眾追看意慾大增。 導演黃頴珊接受《香港01》訪問時談起拍攝期間其實好趕頭趕命，若然按正常度應該要花100至110天去完成拍攝，可是劇組僅花81日就拍完，足足少了20天：「始終動作片需要較長拍攝時間，幾乎每日都見到排球，唔係比賽，就係練波，趕到大家連廁所都冇得去！」

《男排女將》幾乎有一半時間都在攸潭美學校內拍攝。（梁碧玲攝）

在限米煮限飯的情況下，連交通時間也希望能夠慳得就慳，正好故事寫到，這群不夠高的排球男孩好不容易請得Stephy來當教練，卻因苦無練習場地而感到徬徨，Stephy只好帶他們到自己的「秘密後院」，而這個拍攝地點就正正是位於元朗、創立於1931年有89年歷史的廢校──攸潭美學校；劇組更租下學校近4個月，場租花費近3萬元，整部戲幾乎有一半時間都在學校內拍攝。

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不說不知道，原來攸潭美學校2004年獲教育局撥款1,500萬修建校舍，2006年卻隨着農村衰落及收生不足而被殺校，校舍至今荒廢14年；期間雖多次有團體打算租用，卻被政府出高價嚇怕，而《男排女將》劇組的租用，亦再次為這地方帶來生氣。

說起選擇攸潭美學校的原因，導演說相較之下頗為新淨：「資金所限我哋只係修葺、翻新球場就可以，起碼唔至於太恐怖，有啲廢校真係連牆都塌咗一部份！」她續言：「喺香港搵一個真係三不管嘅拍攝地方好難，唯有喺電影服務統籌科搵一啲政府嘅空置土地，而學校就係我哋嘅優先選擇，始終荒廢嘅學校都有球場，要修葺嘅部份就唔係太多！」至於在眾多廢校中選中攸潭美，導演就說出了一個意料之外的答案：「嗰棵樹係吸引我哋嘅地方！」的而且確，記者去探班時發現無論是球場側、還是籃球架旁的樹木都美得很是吸引視線。

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至於說起廢校，大家或多或少都一定會期待的靈異傳言，導演就表示：「周圍有民居、學校雖然丟空多年但都唔陰森，但我哋為免影響民居，基本上都係日間拍攝，最遲8、9點就會離開，所以冇咩恐怖事發生，唔係好似達德咁！」