全民造星III︱賽制玩分化被鬧爆　首犧牲者羅振峰：非常打擊士氣

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》結束第一輪個人賽，林二汶帶領的A組與彭秀慧帶領的B組之間的競技亦正進行得如火如荼，第一輪B2組雖帶來氣氛兼故事性十足的《神不守「社」》演出，卻率先敗於A5組之手，按照賽制需即時淘汰被組員實名票選的參賽者。羅振峰（Vincent）雖臨場表現出色，獲導師彭秀慧盛讚大有進步，更被評判梁祖堯笑指他是「翻版林家棟」，卻在組員手中得到3票，成為「第一犧牲者」被淘汰出局，結果令不少觀眾嘩然，亦替他感到不值。

現年26歲的Vincent畢業於美國名校Cornell University，修讀食品科學系，是為名副其實的學霸。（IG／＠foodscience_oppa）

《神不守「社」》的表演講述三名男組員Vincent、CY（陳澤言）、班長（李明憲）因失戀走進神社祈求戀愛運，卻遭Carman（關嘉敏）及Odi（陳康琪）飾演的狐妖迷惑。在表演中最引起觀眾尖叫的一幕，為Vincent抱着Carman的大腿，並露出「鹹濕」的神情，雖然他在節目中表示當刻想着冷麵、雞髀，但他坦言：「我話唔尷尬就假！」不過他們就選擇用專業精神去克服，Carman的淡定亦令拍檔更安心！至於這一幕被網民截圖瘋傳，Vincent就表示：「開心呢一幕帶畀大家歡樂，令大家諗番起我哋嘅表演！」

點擊圖輯睇B2組舞台表現！

+ 16 + 16 + 16

至於賽前的互投組員賽制，備受網民詬病、更被鬧爆不公平及分化，Vincent坦承賽制殘酷：「每人都迫不得已要投票，賽制的確好殘忍，尤其是係比賽前一晚綵排時逼我哋投票，其實係非常打擊我哋士氣；與此同時亦逼我們爆發小宇宙，為保護隊員更落力演出！」至於有否預想過組內投票結果，Vincent就表示當刻大家均只全神貫注於取得勝利；在得知結果後Vincent雖沒有埋怨過隊友的投票，卻直言在比賽中有走下去的野心：「的確唔開心、失望，但賽果係5：0其實又輸得心服口服。」Vincent表示離開當刻其實頗迷茫：「之前想喺韓國做偶像練習生，都有面過試但係不果，都會質疑自己係咪適合喺呢一行發展。」

Vincent慶幸在《造星》認識到很多志同道合的好朋友，期待接下來嘗試和不同人合作擦出新火花，也感恩在節目播出後收到遠超想像的支持。（IG／＠foodscience_oppa）

同場加映：【全民造星III】《前傳》MV掀起前哨戰 最受力捧8位參賽者曝光

+ 29 + 29 + 29

同場加映：全民造星III︱Bingo關嘉敏初登場 爆喊呻明星不易做：生活唔到！