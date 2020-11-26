踩過界II｜80歲「許母」楊依依人生勁精彩　60歲先入行：一試就得

無綫劇集《踩過界II》第8集（26/11）講到王浩信（飾文申俠）幫助徐榮（飾許日東）不成，令到徐榮失去希望，更間接導致他在監獄中自尋短見，幸而被獄警發現救回。這個時候徐榮癌末的母親才能見到他一面。「許母」望着躺在病床上的徐榮，「我都呢個年齡已經周身病痛，我只希望佢送我一程，點解咁都唔得？」短短幾句的對白，就已經打動了不少熒光幕前的觀眾。

楊依依飾演許日東（徐榮飾）癌末母親。（《踩過界II》截圖）

其實這位飾演許日東癌末母親的演員，正是人稱「八姨婆」的楊依依。她今年已是80高齡，但其實加入影視界亦只有20年，即是60歲才入行，除了《踩過界II》外，更在《街坊財爺》、《福爾摩師奶》、《婚姻合伙人》、《黃金歲月》、《衝上雲霄》、《使徒行者》、《巨輪》等等一線劇集出現過，也參演過《竊聽風雲》以及《文雀》等電影，就連任達華都讚過她人品好，更曾在英國片《When the Sun Rises》飾演過女主角。

楊依依婆婆出身文藝家庭。（網上圖片）

楊依依出身於文藝家庭，爸爸楊子靜是廣東省粵劇院的粵劇作家，在粵劇界地位舉足輕重，經常為紅線女和馬師撰寫劇本，代表作有《紅樓夢》、《釵頭鳳》、《關漢卿》等。她在年輕時還曾與妹妹一起契給粵劇名伶紅線女學戲，所以舉手投足都散發住優雅氣質，不過她的爸爸卻反對她們入行，說最少都要十年功才會出名：「爸爸叫我哋要讀書，唔係將來冇知識都冇用。」認為有知識做什麼都可以成功，所以後來努力讀書，在廣州的大學畢業後就在內地做小學老師。她接受《香港01》訪問時說：「嗰時文革周圍都好慘，我申請咗20年，仲試過游水偷渡，後尾嫁咗畀個香港商家佬先落到嚟。」

楊依依在英國片《When the Sun Rises》飾演過女主角。（劇照/IMDb）

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她續說：「1980年先出到嚟，到香港就做私家看護，做到60歲先退休。」退休後，遇見好友夏雨、黎宣及盧海鵬，才在他們建議下去TVB試鏡，她說：「因為佢哋都係廣州省粵劇團出身。我嗰時去TVB 8樓試鏡，佢哋叫我做一段戲，我一試就得。」

楊依依在《愛．回家之開心速遞》中飾演「八姨婆」（《愛．回家之開心速遞》截圖）

談起演戲經歷，楊依依婆婆能夠如數家珍一般的講出拍過的電影、劇集以及廣告，記憶力還好過不少後生仔。她憶說：「室內戲就舒服啲，外景就淒涼啦，有一次同森美同埋一個靚女喺獅子山頂拍戲，曬足成日呀！山頂尿急又要搵把遮遮住，點知返到屋企就Patpat痕，原來係畀蚊滋咬！我仲記得我做一個執牛屎阿婆，森美見到我就要話：『你做乜鬼要執牛屎咁淒涼？』」楊依依婆婆還分享，有一次幫大學生拍畢業作時，需要她在南生圍被沖出海：「食飯時啲囡話我，點解咁危險都拍，萬一沖咗出海點算，沖咗出海佢哋就會冇咗個婆婆同媽媽。」還說，自己曾經幫過9間大學的學生拍電影：「佢哋知我收得少所以搵我，不過唔怕，佢哋又未出社會，我都希望佢哋早日成材。」

除此之外，楊婆婆就連「瞓棺材」的角色也飾演過：「幾年前梁詠琪要搵個婆婆瞓棺材，搵極都冇人做，後尾我上網見到就自薦，因為我信教，唔怕。佢不之開心。」

楊依依婆婆同過不少演員、明星合作。（受訪者提供）

60歲入行，一直拍戲，拍電影做80歲，難道不辛苦嗎？楊婆婆直認：「辛苦！」不過她就解釋說：「呢啲係興趣，文藝出身。年紀大，就機器壞，唔用腦好易老㗎！老公幾年前中咗風，咪搵啲寄托囉，仲可以教育群眾，有能力情況做多啲嘢，施比受更有福，有嘢學，有錢搏，就下半生快樂。」