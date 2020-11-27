踩過界II．短劇評二｜秦沛王浩信恩怨情仇吸引　劇情轉折欲罷不能

無綫劇集《踩過界II》又播完一周，上周主要介紹人物的特性及故事，今周故事主要圍繞在「無屍命案上訴案」上，劇情推進似是放慢了腳步，但其實透過文申俠（王浩信飾）及簡紹宏（秦沛飾）兩師徒首次在法庭上交鋒，大家的目光將再次放回《踩過界II》的主線 - 文申俠及簡紹宏的恩怨情仇上，追看感依然十分強烈。

《踩過界II》短劇評二，內容主要以第5-9集為主。

王浩信、蔡思貝、張振朗和簡淑兒是《踩過界II》中「文申俠大律師事務所」的重要成員。（《踩過界II》劇照）

經歷了第1-4集，邵美娜（張曦雯飾）對上文申俠後，簡紹宏這個「Final Boss」終於正式上場，以13年前許日東（徐榮飾）寃案的上訴案而展開。上一篇劇評提及，第一周稱得上是「完美開局」，而今周也沒有令人失望，追看性絲毫沒有下跌之餘，反而更上一層樓，看得令人欲罷不能！簡單來說，就是會令人上癮，一口氣由第5集看到第9集。

首周劇評按此：踩過界II．首5集劇評｜與演員劇情無關 點解睇開頭就知係神劇？

蔡思貝飾演趙正妹。（《踩過界II》劇照）

為什麼這5集會這麼上癮，又有刺激感？是因為大家都被劇情「玩弄於鼓掌」之中，觀眾好似坐過山車一樣，跟隨住劇中角色，自己的心理上也一同經歷高低起伏。

整場官司中，案件亦經歷了數個轉折位，許日東經歷13年寃案，因為何佩珉（曾小柔飾）的屍骨被發現而得到重審機會，在許日東有了出獄希望的時候，原來安全套的DNA並不能作為證物，又再重新給予打擊，令他上吊自殺。後來，文申俠等人又因為信念，而發現石向榮（陳國峰飾）曾患過白血病並因接受骨髓移植而導致血液DNA改變，案件又再有進展的時間，簡紹宏又再山手阻止。雖然他們只在法庭見面，但「戰場」卻延伸至法庭外，雙方攻守就似拳手在擂台上拳來拳往一般刺激。

王浩信飾演的文申俠比上一輯更有層次感。（《踩過界II》劇照）

除了上文所說的，劇情似坐過山車，其實編劇亦鋪排了另一個高潮位，從第一集開始，已經是有計劃地誤導觀眾，讓人以為文申俠是一個重視公義的大律師，而簡紹宏則是一個重視個人名譽、地位的大律師，形成一正一反，正邪對立的鮮明對比，但其實一切都只是編劇表演的「魔術」。

睇秦沛演出是一件賞心樂事。（《踩過界II》劇照）

在簡紹宏（秦沛飾）這角色設定上，編劇巧妙地欺騙了觀眾，誤導大家認為他只是一個重名利的大律師，直到第9集「無屍命案上訴案」的後段，安排簡紹宏對許日東撤銷控罪這個反轉後，透過一段簡紹宏與文申俠的對話，才推翻簡紹宏反派的身份，他與文申俠都是一樣的，就似是兩個存在於平衡世界的正派，只是一個追求的是程序內的公義，而另一個是追求自己認為正確的公義。這個角色上的轉變，猶如魔術師變魔術一樣，而這個魔術才是令觀眾着迷，以及吸引大家追看之處。

王浩信（飾文申俠）、張曦雯（飾邵美娜）、蔡思貝（飾趙正妹）和張振朗（飾谷一夏）形成一段四角關係。（《踩過界II》劇照）

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