鍾舒漫做生意遭行內人騙4萬元　陳潔玲歡迎對質：遲早上法庭見

8月時鍾舒漫（Sherman）突然於她的私人fb出post自爆遭行內人呃錢，她發文稱：「其實...想問吓...我俾（畀）行內人呃咗錢，錢唔係問題，但我真心唔想姑息養奸，我想問可以點做。」接近3個月後，事情又有新進展。日前有傳媒報道，Sherman男友Steve Lam（林灝軒）於Facebook轉帖前港姐陳潔玲疫市開新店的照片，指控對方呃錢。

鍾舒漫與幕前女性合作做生意被騙5位數：朋友叫我開名畀大家提防

Sherman拍片剖白被騙錢後的感受。（影片截圖）

據知，當時陳潔玲與Steve及Sherman一齊夾份投資防疫噴霧生意，最後不歡而散。而Sherman追討4萬元不成，最後定入稟小額錢債審裁處，案件12月底會處埋。

Steve接受傳媒訪問時稱，半年前陳潔玲主動邀請他及Sherman一齊做生意，但過數約一個月後因發生不愉快事件，令他堅持退股。雖然他成功獲全數退款，但Sherman一開始沒有退股，後來要求取回退款卻不成功。

Sherman一方承認已入稟小額錢債追錢，又未正面承認「呃錢行內人」為陳潔玲。

另一邊廂，疑似當事人陳潔玲（Christy）提供另一個說法。Christy接受《香港01》訪問，問是否Sherman口中的「呃錢行內人」，她笑言：「哈哈！應該係」（陳潔玲Facebook）

另一邊廂，疑似當事人陳潔玲（Christy）提供另一個說法。Christy接受《香港01》訪問，問是否Sherman口中的「呃錢行內人」，她笑言：「哈哈！應該係」。她詳述事件經過，指兩人的確是「合作產品拆夥」，「佢想退貨，唔肯簽協議書，所以告我呃錢」、「佢決定退股，畀兩個選擇我，一係畀返錢佢，一係畀返貨品佢，我話畀返貨品佢，但需要簽協議書，佢唔肯簽，所以貨品一直放在我倉庫」。

日前Steve在Facebook指控陳潔玲呃錢。（Facebook圖片）

陳潔玲指連Sherman妹妹鍾舒祺幫家姐出頭，問為何Sherman不肯簽協議書，「其實當時協議書的內容都未正式擬定，只是向佢提出我希望簽份協議書保障大家。但佢兩姊妹好堅決唔肯簽，話覺得唔公平」。

陳潔玲透露，她到合作後期才認識Sherman，指Sherman期間曾與林灝軒Steve分手，兩人復合後，Sherman才突然決定退股。她指，鍾舒祺曾告訴她，鍾家一家都討厭Steve，「佢妹妹當初搵我，話懷疑Steve 呃咗佢家姐拎錢出嚟做生意」、「佢妹妹走來搵我，話好想趕個男仔走，佢話佢哋教會同埋全家都好憎呢個男仔，話個男仔住咗喺佢家姐屋企成年呃飲呃食，次次出街坐Uber 都係用佢家姐張信用卡叫車，仲講咗好多好多，煩左我好耐。」

最後她否認自己有「唱」過林灝軒(Steve)性騷擾，惟指自己暫無意告Steve誹謗，但如果他繼續抹黑誣蔑，事件將會交給律師處理，雖然有兩個版本，不過陳潔玲表示無有怕，問到她會否怕對質，她說:「冇所謂呀，遲早上法庭都要見面架啦!」

【多圖】陳潔玲隨心曬性感相哄動網民 超濃妝容添成熟女人味