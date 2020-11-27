51歲袁文傑身體年齡35歲　與44歲女友張潔蓮凍齡有秘技

TVB兒童節目《閃電傳真機》是一代人的童年回憶，張潔蓮（Jackeline姐姐）是其中一個令人印象深刻的主持，近日Jackeline慶祝44歲生日，她依然是一副不變的童顏，在高大男朋友袁文傑（Andrew）身旁，顯得份外小鳥依人！

其實袁文傑現年已51歲，過多兩個月就生日，不過歲月似乎未有在他身上留下痕跡，早前更自爆身體測試顯示身體機年齡是35歲！與Jackeline堪稱凍齡情侶！

袁文傑與女友張潔蓮一樣，外貌與真實年齡不符。（袁文傑Facebook）

Jackeline凍齡術：做足防曬徹底卸妝 屋企滋補食療唔少得！

Jackeline的外貌十年如一日，除了天生麗質之外，亦要歸功於她後天勤於保養。

皮膚護理方面，她尤其注重徹底卸妝，認為再高質的化妝品都會堵塞毛孔，而且做好卸妝才能讓護膚品更好吸引；同時，她亦非常注重防曬，因為陽光中的紫外線是導致皮膚老化的最重要因素。

Jackeline姐姐（張潔蓮）外貌與當年做兒童節目主持時一模一樣！（袁文傑Facebook）

飲食方面，有媽媽每個星期煲愛心養生靚湯滋補，妹妹亦不時炮製滋潤糖水，而男朋友袁文傑則會提醒她多飲水。Jackeline表示男友是一個健康的人，認識了他之後飲多了許多水。

袁文傑教識她不是口渴才需要飲水，因感到口渴時代表身體正在缺水。多飲水可令皮膚保持彈性，皮膚缺水不能單靠護膚品的保養快速補水，只有身體內部水分充足才可以使皮膚不再乾燥缺水，不過飲水亦不易過量。

袁文傑身體年齡只得35歲 ！（袁文傑IG )

袁文傑凍齡術：一定要飲屋企靚湯 勤做運動Keep住年輕活力

袁文傑雖然年過半百，不過身體年紀只得35歲，「逆齡」16年，fit過唔少後生仔！其實同女朋友一樣，他亦喜歡飲湯水，同時又經常做運動，難怪會keep得咁好 !

飲食方面，除了記得勤於飲水，袁文傑曾接受《香港01》訪問時，表示自己好鍾意飲屋企靚湯水，「如果屋企人煲湯最好抽時間返屋企，飲你媽媽或爸爸煲嘅湯水，唔好話唔得閒，尤其是我哋香港人，其實湯水好重要，我小時候我媽媽一個星期7日煮飯有6晚都會煲湯，可能飲湯水飲得多都會打好底子，講到咁又好似倚老賣老添，年輕嘅朋友，如果屋企有煲湯記得唔好唔飲。」

袁文傑除了注重飲食，亦注重護膚，保養不再是女人專利，他亦不時在網上分享自己會用的護膚品，唔只女人，男人唔keep都好易老 ！

袁文傑點睇都唔似51歲，男人都需要護膚！（袁文傑Facebook）

他不只皮膚保養得好，身形亦相當健碩，不時相約《愛回家》同劇演員行山，平日亦經常做gym，即使肺炎疫情導致健身室關閉，他亦沒有鬆懈，搵埋健身教練，在酷熱氣溫下到公園訓練，他在社交平台分享健身過程，並發文說：「自己明白這年紀才去學習這些，體能跟年青人沒法可比，也必然事倍功半，但做得幾多得幾多，要在艱難之中找到滿足感。」

大家都記得飲多啲湯水喇！（袁文傑facebook）

+ 15 + 15 + 15

同場加映：

星級美顏秘方│10位50歲女星獨門凍齡術 關詠荷暖宮食材有心得

+ 38 + 38 + 38

毛舜筠60歲生日曬素顏照令品味豪宅曝光 投資有道勁賺三千萬