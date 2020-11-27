17歲木村光希真空拍攝日版《ELLE》惹爭議　網友：尺度太大

木村拓哉與工藤靜香的兩位女兒木村光希（Kōki）同木村心美（Cocomi）先後以模特兒、音樂人的身份出道，頂著父母的光環，各類資源好到飛起，起點已經是很多人的終點，令人艷羨。

木村光希同木村心美關係非常好。（Instagram@koki）

日前，木村光希再度做時尚雜誌封面人物，登上《ELLE》日本版2021年1月封面，由姐姐木村心美親自掌鏡，拍攝了一組頗為大膽的雜誌照片，因此在網絡引起熱議。封面中的木村光希身穿報紙印花Oversized羽絨外套，單手拖著下巴，小露性感。在內頁中，她演繹了品牌Louis Vuitton、SAINT LAURENT、Miu Miu、Prada等服飾同單品，每一張都性感十足，再一次突破自己。

雖然是《ELLE》，但真是無什麼時尚感。（Instagram@koki）

雖然木村光希今次的造型性感又大膽，但她面對鏡頭無絲毫膽怯，對於只有17歲的她而言，鏡頭感同時尚演繹力尚算不錯。然而，很多網友都認為這樣的風格並不適合木村光希，畢竟尚未成年，這樣的尺度有些太大，且年紀同閱歷撐不起「性感」，反而略顯怪異，造型老氣之餘還有幾分土味，實在看不出時尚感。

其實木村光希出道以來的造型一直備受爭議，無論出席活動抑或登時尚雜誌，不是過於成熟就容易變得土氣，遠都不如她私底下的照片好看，看來仍未找到適合自己的風格。