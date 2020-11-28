張敬軒唔怕做雞仔媒人？　唱《找對的人》幫歌迷求婚兼送大利市

張敬軒自周日（22日）起一連8日在紅館舉行《張敬軒 X 香港中樂團盛樂》演唱會，周五（27日）進入第六場，到安歌部份，軒仔突然說：「尋晚我好夜都瞓唔着，於是又上網喺到碌，碌碌下發現IG Inbox裏面收到一條短訊，跟住我收到一段片，我同佢交流咗一段時間之後，我決定喺呢度，今晚播出呢條片。」然後在大熒幕上，就看到一個男歌迷向女朋友大講感人說話求婚。當大家見到女朋友首肯答應時，全場觀眾報以熱烈掌聲祝福這一對情人。

張敬軒唱《找對的人》幫歌迷求婚。

軒仔見男歌迷求婚成功，立刻興奮大叫：「恭喜你呀！」 該男歌迷開心到熱淚盈眶，向軒仔示意多謝。軒仔此時貼心地於台上拿出一個印着「軒」字的利市封，向一對小情人說，「我係一個好傳統嘅人，一對新人最緊要利利市市、 身體健康、小弟我唔知你哋幾時擺酒，唔知我可唔可以出席，所以提前放低人情先！畀封『老毛』你，有我親筆簽名㗎！祝你哋永結同心幸福美滿！完騷後你哋去搵工作人員拎啦。」 然後為這對情侶送上《找對的人》，與全場觀眾一同祝福這對新人幸福美滿。

張敬軒不忘送上大利市。

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張敬軒又隨即道出幫人求婚的尷尬經歷，他說：「我好鍾意見證呢啲咁幸福嘅時刻，但又好怕做呢啲雞仔媒人，我喺餐廳成日都幫人求婚，有啲歌迷會叫我返去幫手，我企喺隔籬真係見過個女仔係黑口黑面，個樣係『你唔好搞咁多嘢啦！』」所以在演唱會上演這一幕之前，軒仔與男主角夾定晒，以對在場見證人負責。

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