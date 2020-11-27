男排女將︱林峯師弟胡卓希憑留鬚造型橫掃MV界　為演學生極大犧牲

ViuTV原創劇《男排女將》正在熱播，香港久違有熱血青春劇，播出四集口碑不俗，觀眾大讚節奏明快，鄧麗欣（Stephy）重回顏值巔峰靚爆鏡，其飾演的角色蔣家瑜亦夠貼地；顧定軒與一眾MIRROR成員除了為劇集增加青春氣息，演技亦尚算自然不尷尬，使觀眾追看意慾大增。劇情說到MIRROR成員因身高不足而被踢出校隊，而高度搭夠的阿Lo（胡卓希飾）卻總借故取笑及留難他們。是不是總覺得這個男演員熟口熟面，感覺在哪裡見過？

點擊圖輯睇Jason在MV裡的型格表現：

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他是胡卓希（Jason），身高185cm，絕對有資格笑人矮，現時為古天樂旗下演員、林峯、宣萱、佘詩曼師弟；為人所熟知、甚至令知名度大增的作品，就不得不提他與文青女神袁澧林合演的Dear Jane「都市愛情三部曲」MV，片中陳浩然留鬚的滄桑外型迷倒不少少女，三部MV均逾千萬觀看，《哪裡只得我共你》更達2000萬！最近又與陳漢娜（Hanna）和韋羅莎（Rosa）合作，出演Gin Lee（李幸倪）《幸福門》、《美男子與香煙》的MV。

點擊圖輯睇Jason冇鬚之後造型差幾遠！

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由於Jason長期以留鬚造型示人，這似乎也已經成為標記，在《男排女將》中，Jason為扮學生一舉剃去鬍鬚，雖予人一種耳目一新的感覺，不過似乎就不太適合他，型格男神立刻變得貼地！胡卓希早前接受訪問，談起留鬚的原因其實頗浪漫，事緣18歲剛成年時，Jason與比他年長的姐姐交往，為了在外型看上去與女方更合襯，便決定留鬚，令自己看上去成熟一點。