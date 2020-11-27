全民造星III︱疑有黑幕惹網民罷睇　林二汶：不可以輸贏判斷努力

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》自開播起話題度十足，卓韻芝的一句「唔好啦」傳至街知巷聞，甚至被製作成貼圖；葉小妍、袁晴晴等「種子選手」掀起熱討，熱度絲毫不減。林二汶帶領的A組與彭秀慧帶領的B組鬥得如火如荼，第二輪比賽亦將在今晚寫上句號，周四（26日）播出的第19集公布A3組與B1組競賽結果似乎引來一大票觀眾感不滿，甚至直斥節目早有劇本編排，應由《全民造星》改名為《全民造馬》！

A3組成員（左起）張進翹（Manson）、歐國成（Travis）、黎蘊芝（Dilys）、麥詠楠（Buber）、顧定軒（Zeno）在自選表演一輪帶來藝術化的演出《WISH》，獲五位評判高度評價，梁祖堯甚至大讚他們的表演並非流於表面，而是有厚度的，可惜他們最終以2：3落敗，需淘汰一名隊友。（IG／＠bubermak）

事緣A3組成員顧定軒（Zeno）、黎蘊芝（Dilys）、麥詠楠（Buber）、歐國成（Travis）、張進翹（Manson）找來上屆季軍李祉均（Oscar）幫忙編舞，在自選表演一輪帶來藝術化的演出《WISH》，獲五位評判一致讚好，梁祖堯甚至大讚他們的表演並非流於表面，而是有厚度的，觀眾亦同樣被這個真誠的演出打動；相反由Timo（江宏基）、李昭南（Mishy）、劉瑞祈（K Lau）、張凱娸（Kiki）和丁悅（阿丁）組成的B1組就得到劣評居多，小儀更直接道出組員間貌合神離。雖然B1組在指定項目跳舞一環較有優勢，但平衡兩輪演出表現，他們取得勝利似乎獲得的噓聲比掌聲多。

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連敵軍導師彭秀慧都倒戈：我驚我禁燈畀你哋

若然有人批評說觀眾隔着熒幕難以感受現場氣氛，可是在現場的舞蹈總監耀老師、音樂總監CMgroovy、MIRROR成員Lokman及Alton都一致認同勝利歸A3組，二汶老師更表示：「呢個表演係所有表演裡面令人印象最深刻，賣飛係應該，但你哋居然喺免費電視頻道獻上咁精彩嘅表演，已經超班！」作為敵方導師的彭秀慧亦對A3加以肯定大讚：「真係好好，好敬佩，你哋用咗最簡單嘅元素喺舞台上融為一體，我覺得好精彩，如果我坐喺出面做評判，我都驚我禁燈畀你哋，You did it！」

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觀眾意見一面倒鬧爆：不如改名叫《全民造馬》

節目播出後，A3組表演優秀，卻換來敗北的消息令一眾網民極度不滿，在ViuTV官方Facebook上相關片段已吸逾2400嬲嬲，網民鬧爆節目造馬：「你哋叫《全民造馬》好過啦！仲造咩星姐？A組藝術風格好過B組多多聲啦！」亦有網民表示評判標準飄忽：「全民造馬！女團跳舞勁又話無進步輸！呢隊藝術自選咁好睇係跳舞無咁叻又輸！罷睇！」、「點解次次A組輸？都係因為做得太好，但評判想睇做得無咁好嘅B組，仲有咩可以畀佢哋睇……」

（右一）Timo成為本輪焦點牌。（節目截圖）

節目有劇本 一切只為保送契仔？

與此同時，有網民持陰謀論表示，節目組此舉只為了要製造A、B兩組2：2打平的局面，為第五局增加懸念。不過，記者認為此局最大的懸念應為到底還有哪五個人會被導師淘汰，大於局數之差。至於有另一陰謀論指出B1組必勝的原因為Timo，Timo在節目初期已經與監製花姐（黃慧君）拍攝贊助商廣告，被網民封為「契仔」，B1組今次以3：2僥倖取勝，同樣被網民視作為保送Timo的劇本。

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