蔡加讚汪圓圓結婚7年仍似熱戀　豪門婚姻保鮮更講心思

汪圓圓2013年嫁給「玩具大王」的兒子蔡加讚（Karson），婚後誕下3名小孩，今日（28日）是二人的7周年紀念日，汪圓圓在社交平台貼出與老公當日婚禮穿中式禮服的照片，照片中的二人笑容燦爛，圓圓更用英文寫道：「好像是昨天發生的事」。

即使二人已經育有3個孩子結婚7年依然像新婚般甜蜜，雖然蔡加讚是超級富二代，不過對老婆呵護有加，更不時送上驚喜，為愛情保鮮，同時令感情昇華。

蔡加讚汪圓圓相愛多年，依然非常恩愛，他們有自己的一套愛情保鮮法。（汪圓圓IG圖片)

重回第一次拍拖的地方 重溫熱戀甜蜜回憶

圓圓曾在訪問中大讚老公蔡加讚是一個細心浪漫的人，拍拖兩年時向她求婚，當時更親自寫了一首歌給她，令她非常感動。每年的紀念日，老公一定會送上驚喜，除了例牌必定送花之外，還會帶她到第一次約會的地方或第一次看電影的影院，重拾當初拍拖時的甜蜜回憶，這些心思都不是用錢堆砌出來。

蔡加讚在婚後仍願意花小心思氹老婆。（汪圓圓IG圖片)

愛屋及烏 融入對方家庭

汪圓圓出身富貴，自幼家教甚嚴，培養出大家閨秀氣質，所以拍拖時已深得蔡加讚家人歡心，即使她首胎誕下女兒，蔡家亦上下總動員探望，可見大家對她的重視；而蔡加讚亦經常參與圓圓家人的聚會，拍拖時期已與汪詩詩及其丈夫甄子丹相處融洽，多年來不時見兩對夫妻一起出席活動，跟老婆姐夫甄子丹亦情如兄弟，關係非常密切。

兩對夫妻在公在私都經常孖住出現。（汪圓圓IG圖片)

將家庭放在首位 令另一半放心

蔡加讚雖然是超級富二代，不過沒有一般富家公子習氣，對待感情專一，從來沒有緋聞纏身，令汪圓圓非常放心。蔡加讚雖然是富二代，不過他曾說過正因為這個身份，他要比別人更努力去證明自己，做生意也曾遇過低潮，對他來說，最佳的減壓良方就是與太太傾偈以及跟3個寶貝仔女玩耍，他們是他的精神支柱，令他時刻感受到滿滿的愛。

而圓圓亦不時在社交平台放與老公與孩子的合照，表示對家庭的重視，二人都將家人放在首位，令另一半對婚姻更有歸屬感，減少爭執，感情自然愈加昇華。

二人結婚多年仍像熱戀情侶一樣。（汪圓圓IG圖片)

關心對方身體 但不嫌棄另一半身材

汪圓圓生了3個孩子之後，身形圓潤了不少，不過蔡加讚曾公開表示太太臉圓圓、有些肉地更幸福、更有福氣。目前圓圓已經生了3個孩子，對於豪門來說，生產愈多愈好，不過蔡加讚卻不想老婆太辛苦，因為家族基因關係，再生的話有超過10%可能性是雙胞胎，待老婆養好身子才再作打算。

蔡加讚認為太太圓潤一點更有福氣。（汪圓圓IG圖片)

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