Maggie Q狀態更勝從前　曾與多名男神拍拖去年取消4年婚約

吳彥祖舊愛Maggie Q曾在香港娛樂圈發展，參演過不少電影的演出，但自從10年前她選擇到美國發展後，自此鮮有在港露面。近年成功打入荷李活市場，升呢成為一線美劇演員的Maggie Q日前就宣布加入小紅書，與內地網民分享營養、健康和動物等話題，不足一星期她就吸引了18萬名粉絲關注，更在明星榜中排名第8位，相當厲害！

大家還記得Maggie Q嗎？（小紅書照片）

人氣好勁！（小紅書截圖）

雖然只是分享日常生活，但Maggie Q依然落重本，目前4條短片都相當高質，更有網民形容為「是一檔超級棒的英語節目」！而41歲的Maggie Q外貌和身材依然Keep得好好，多了不少女人味和優雅感的她狀態更勝從前，亦有網民激讚「吳彥祖喜歡你不是沒有理由的」。其實Maggie Q又豈止與吳彥祖拍過拖，她亦曾與日本足球運動員中田英壽和美籍韓裔演員Phillip Henney交往，在2000年更與陳冠希傳出緋聞。有傳，二人分手後吳彥祖曾難過到在睡醒時，才發現自己原來哭過。不過，最爆的是她與《美恐》男星Dylan McDermott因出演美劇跟蹤者認識，最後交往3個月後訂婚。可惜，在去年3月又與Dylan McDermott感情轉淡，取消長達四年的婚約。

Maggie Q與未婚夫情已逝！（GettyImages）

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目前，Maggie Q 創立屬於自己的服裝品牌「Qeep Up」，所有服裝及其成品均以海洋廢物循環再做成物料製作，就算包裝亦屬生物可分解塑膠，部份收入更會捐給海洋保育的慈善組織。

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