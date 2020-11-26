使徒行者3︱莊思明慘淪為「佈景板」　有十億拿督爸爸生活勁富貴

大多數的港姐在卸任後，都會獲無綫火速力捧上位，被安排主持和拍劇等，排山倒海的工作接踵而來。即使港姐季軍亦不遜色，像蔡少芬、佘詩曼和胡杏兒等亦拍劇無數，成為一線花旦！可惜，在新劇《使徒行者3》中同樣貴為港姐季軍的莊思明只是演Madam G（黃智雯飾）的下屬，昨晚（25日）一集雖有不少鏡頭，就一句對白都沒有，淪為「佈景板」。

莊思明十年來演盡10年。（IG/@lisa_chng）

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現年33歲的莊思明是2010年度香港小姐競選季軍，同屆冠軍是陳庭欣和亞軍張秀文。入行十年的莊思明雖拍過不少為人熟悉的劇集包括《潮流教主》、《幕後玩家》和《福爾摩師奶》等等，但大多都是演閒角為主，星途較不少同樣是港姐季軍入行的藝人遜色不少，就連就連剛卸任的港姐季軍王菲，亦參演了《刑偵日記》、《兒科醫生》和《白色強人II》，可謂前途無限。

冠軍陳庭欣、亞軍是張秀文和季軍莊思明。（視覺中國）

王菲前途無限！（IG/@wongfeiiiiii）

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反而，莊思明與陳慧琳胞弟陳司翰以及楊明的感情戀情以及是非言論比起她的事業更為搶眼，今年6月她在拍攝新劇《超能使者》時，放置在劇組小巴上的名牌手袋連同裡面的信用卡同銀行卡一同被盜，累計損失估計超過七萬，亦成為焦點。不過，貴為擁有十億身家拿督千金的她一樣富貴，莊家位於山頂的獨立屋豪宅不單擁有開揚海景，走出露台更有一個大泳池，更入股楊明有份投資的燉湯店，名錶名車當然亦唔少得。

2010年港姐季軍莊思明，父親莊寶是馬來西亞拿督。（圖片來源：視覺中國）

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