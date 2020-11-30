《愛·回家》｜歐瑞偉何啟南鬥足12年　三次飾演死對頭默契無間

歐瑞偉和何啟南在無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演的KC和John，是一對無論在公在私都互相針對、經常發脾氣鬧交而的死對頭，但事實上他們之所以集集鬧得如此純熟，是因為歐瑞偉和何啟南已經是第三次飾演死對頭，這種無形的默契早於12年前就已經建立。

歐瑞偉和何啟南在《愛·回家之開心速遞》中飾演互相針對的KC和John。（《愛·回家之開心速遞》影片截圖）

兩人在2007年合作《上海傳奇》時早就有「牙齒印」，當時歐瑞偉飾演的魚販周磐遭何啟南飾演的流氓拉大隊去街市踩場搗亂兼毆打；到2016年《城寨英雄》再上演一次敵對戲碼，不過今次終於搞出人命，歐瑞偉飾演的殺手組織終極Boss假扮平易近人的楊老闆，將飾演武功高手段折韁的何啟南徒手殺死，並將整個段家班徹底滅門。

歐瑞偉在《上海傳奇》被何啟南拉大隊毆打。（《上海傳奇》影片截圖）

何啟南當時飾演流氓。（《上海傳奇》影片截圖）

歐瑞偉在《城寨英雄》中演奸角，殺害何啟南。（《城寨英雄》影片截圖）

何啟南最終在《城寨英雄》被歐瑞偉徒手殺死。（《城寨英雄》影片截圖）

如今歐瑞偉和何啟南能夠再憑KC和John續前緣，可以說是拜古代的孽緣所賜，簡直就是前世撈亂骨頭的天生冤家。

歐瑞偉和何啟南在《愛·回家之開心速遞》再續前緣。（《愛·回家之開心速遞》影片截圖）

點擊觀看歐瑞偉和何啟南如何由古代惡鬥到現代：