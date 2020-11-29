愛回家︱長腿小花李芷晴正式入劇組　演售貨員大玩「美女與野獸」

無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》日前（26/11）一集講到Andy（崔錦棠飾）為了在「女神」Elaine（李芷晴飾）面前展示男子氣慨而慘遭槍傷，其實李芷晴已經先後以島大學生Fanny、「Terry新歡」Louisa等五個不同身份出現過。

Elaine（李芷晴飾）是威龍百貨的女售貨員。（《愛．回家之開心速遞》截圖/YouTube）

Elaine（李芷晴飾）同Andy（崔錦棠飾）組成「美女配野獸」配搭。（《愛．回家之開心速遞》截圖/YouTube）

近日李芷晴（Stephanie）又再在《愛．回家之開心速遞》中，以女裝部售貨員Elaine出現，原來她在上月已收到公司發出的入劇信，正式加入《愛．回家之開心速遞》這個大家庭。

李芷晴分別做過五個角色。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

李芷晴接受《香港01》訪問時，就開心地表示已在近月正式加入劇組：「收到入劇信之後都要見一見祥哥（監製），但係之前未見過佢，所以都有少少驚佢唔認得我呢啲新人。」加入《愛》固然開心，原來她收到信之後第一個反應是尖叫，還馬上打電話給媽媽分享：「第一次收到入劇信！梗係開心。我記得有一集嘅戲份都幾重，收到Rundown要先發現點解我唔係同其他女仔一齊，即刻拎劇本睇，一睇發現十場有八場都係有份，然後就超級緊張，好彩係分開一個星期慢慢拍，有時間可以做下準備。」

李芷晴在將軍澳有「純純兔」之稱，樣貌標緻兼有一雙超長腿，也十分有觀眾緣。（IG@step_bystep）

暫時圍繞李芷晴的故事線，都以「拍拖」二字為主，她就表示十分享受拍攝演戲的樂趣：「因為有嘢學又好玩！而家Elaine同Andy嘅故事好得意，兩個唔同性格嘅人竟然會走埋一齊。」她又表示，幕後人員總是分不出Bowie（楊家寶飾）、Cammy（鍾晴飾）、Daisy（吳綺珊飾）和她的角色Elaine，她笑說：「然後嗰陣有一個導演話：『最高嗰個就係Elaine，因為『高』ling。」

李芷晴經由參選2018年香港小姐而入行。（陳順禎攝）

李芷晴是「2018年香港小姐競選」的12強，其後加入TVB後主要是主持節目，最為人熟悉的就是擔任「六合彩小姐」幫大家揭曉得獎號碼，直至上年《愛》的第527集才首次登場，接下來除了會在1077集繼續出場外，還會在《兒科醫生》中做手術室護士以及《白色強人II》的秘書。

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