【王冠】英國文化大臣指劇情不實　去信Netflix要求發虛構聲明

以英女王生平為藍本的大熱劇《王冠》（The Crown）自2016年上架至今大受歡迎，更成為改平台的王牌劇。第四季劇情延伸至近代歷史，主要講述英女王跟戴卓爾夫人的權力鬥爭，還有劇迷最為關注的戴安娜、查理斯及卡米拉的三角戀。可惜劇集將這段王室「黑歷史」搬上螢幕，卻疑似惹怒了英國王室，日前連英國文化大臣都公開表示Netflix應表明情節虛構。

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綜合《每日郵報》、《BBC》報道，英國文化大臣Oliver Dowden表示劇集第四季描述了一些有關王室的事件，尤其是對威爾士親王夫婦，王儲查理斯及戴安娜婚姻破裂的細節，確實是引起了不少批評，亦很擔心沒有經歷過這些事件發生年代的年輕觀眾，會誤將虛構內容當作事實。Dowden直言《王冠》是一部「精美的虛構作品」，故很應該在劇集開頭標明「劇中內容為虛構」。

雖然劇集創作人Peter Morgan曾於2018年接受訪問時表示，劇集當然描述了部分史實，但同時在劇本加入了虛構化的描述，更指劇本是在研究歷史和戲劇效果之間的「拉扯」。而Downden就表明計畫在本周正式致信Netflix表達關切，不過Netflix方面至今仍未作出任何回應。

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已故戴安娜王妃的弟弟斯潘塞（Charles Spencer）亦曾就此事向英國獨立電視台（ITV）表示，擔心觀眾會將《王冠》的情節當成事實。雖然劇中以真實事件為背景，但亦有部分並不是完全真實，如果在每集開頭作出聲明的話會有很大幫助。另外，前白金漢宮新聞秘書Dickie Arbiter早前向BBC透露，劇中的情節是詆譭了王儲查理斯和已故戴安娜王妃。

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