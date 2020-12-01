鍾漢良李小冉隔10年傳再合拍新劇　舊激吻戲再翻Hit

有「小太陽」之稱的鍾漢良在內地發展多年，早已在內地的影視圈站穩一席位。幾乎每一年都有作品推出的他，近來盛傳他事隔10年後將同女星李小冉合作新劇《往後餘生》，雖然消息未得到證實，但許多網友已經興奮不已，還找出他們當年拍《來不及說我愛你》的片段回味一番，讓激吻片段再翻Hit。

最近傳出鍾漢良同李小冉合拍新劇《往後餘生》.。（網上圖片）

10年前鍾漢良同李小冉主演的劇集《來不及說我愛你》口碑不俗，在劇中鍾漢良飾演一位具野性同霸氣的統帥，放蕩不羈風流成性從來沒有對女人認真過。但自從尹靜琬（李小冉飾）的出現，改變了鍾漢良的內心世界，對她動了真情處處保護她，二人非常甜蜜在劇中有多場親吻戲。

正正因為演技了得有CP感，讓他們在2011年在國劇盛典中奪下「網絡最受歡迎屏幕情侶獎」。不過自從拍畢這一部電視劇後，他們往後沒有再合作，最近卻傳出他們將合作拍攝新劇《往後餘生》，講述心外科醫生聶宇晟同7年前的戀人，身為單親媽媽談靜共同命運的故事。

二人激吻片段再翻Hit。（影片截圖）

眼見二人合作有望，不少喜愛他們的劇的網友翻找他們從前舊作《來不及說我愛你》回味一番，特別是一場在床上的激吻戲，鍾漢良同李小冉激吻超過10秒，整個畫面非常甜蜜又害羞，大家都希望傳聞是真的可以再看見他們演CP。

10年前主演劇集《來不及說我愛你》奠定他們螢幕情侶。（網上圖片）