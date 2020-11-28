范冰冰復出之路再受阻？　廣電總局下令劣跡藝人不可玩直播

近年內地廣電總局不斷推出政策整頓娛樂圈，就好似「限薪令」﹑「限古令」等，近日又推出辣招以「國家廣播電視戀局關於加強網絡秀場直播和電商直播管理的通知」為題整頓「直播圈」，還規定不為違法失德藝人提供公開出鏡發聲的機會，此例一出不禁令人聯想范冰冰﹑李小璐﹑陳羽凡﹑蔣勁夫等人，算是徹底斷了他們復出之路。

根據廣電總局針對直播圈推出的規定，例明直播平台的節目要積極傳播正能量，展現真善美，塑造健康的精神情趣，向觀眾展示有益才藝同健康生活直播節目。強調要遏止炫富拜金﹑低俗媚俗等的不良風氣，指出要切實採取有效措施不為違法失德的藝人提供出鏡的機會。

廣電總局再出辣招整頓「直播圈」。（微博圖片）

正正因為這個措施一出不少網友都覺得好多藝人連唯一的復出之路都斷殺。就好似范冰冰自2018年捲入逃稅風波案後遭到封殺，即使認錯補繳稅款罰金她亦未能獲得解封，在影視平台上完全見不到她的影子。雖然如此但范冰冰還有直播平台曝光的機會，不時上直播節目帶貨往往都吸引許多觀眾收看，依然能夠維持她的熱度。

直播平台可算是現時范冰冰同觀眾互動最多的方式，但條例一出即完全封殺了她的曝光機會。未來極可能無法在直播平台再看見她，復出之路根本就遙遙無期。

范冰冰復出遙遙無期。（范冰冰微博圖片）

還有憑選秀節目《中國有嘻哈》一夜爆紅的PG One（王昊）同女星李小璐。二人因為被踢爆疑似共處一室過夜，「夜宿門事件」鬧得沸沸揚揚令他們相繼被封殺。在封殺期間女方都是靠直播節目支撐人氣，不時上美妝節目帶貨仍然有號召力，就算遭到封殺依然有可觀收入。男方PG One即使不靠直播節目爭取曝光率，但商演他一樣都不吃香，早前在西安演出禁止上台表演，只淪落到在台下唱10分鐘後被驅逐離場。未來他們應該好難會出現在直播平台，全面復出依照無了期。

PG One同李小璐至今仍遭到封殺。（ba哥專用微博圖片﹑歡樂八卦者微博圖片）

還有一些劣跡藝人包括蔣勁夫因為家暴問題而被封殺﹑「羽泉組合」的陳羽凡因為吸毒被封殺﹑吳秀波被踢爆出軌有多名女伴被封殺﹑翟天臨假造博士學位被封殺等，這一些藝人未來將難出現直播節目，可謂是切切實實斷了他們復出之路。

吳秀波﹑蔣勁夫現時都被封殺。（吳秀波微博圖片﹑視覺中國）