馮盈盈拎Hermès Birkin包包開工　12萬「道具」勁貴氣

馮盈盈近日忙於《智能愛(AI)人》拍攝。（IG圖片)

韓劇《夫婦的世界》年初播出時，引起觀眾極大迴響，除咗劇情有追看性之外，女主角金喜愛嘅名牌手袋亦十分吸晴，由Alaïa LEONIE 19 HANDBAG、DELVAUX到Hermès Birkin，一個比一個貴氣。而在內地劇集《三十而已》出現過嘅鱷魚皮Birkin，雖然只係曇花一現，但200萬嘅價錢足以令觀眾留下深刻印象。

紅色Birkin連埋HERMES Pegasus Cadena Lock，呢個「道具」都好認真同重本。（IG截圖)

再睇睇本地劇集，如《愛．回家之開心速遞》，被大小姐、熊若水等人視為名牌包包嘅係「哈密瓜」同「Channel」，睇完得啖笑。身為Hermès 粉絲嘅馮盈盈，早前喺IG Story曬出VIP訂製款嘅Kelly bag凸顯身價，事後佢表示手袋係爸爸所送贈，並不會同媽媽一齊兩份用。近日忙於拍攝新劇《智能愛(AI)人》嘅盈盈，日前喺IG Story分享拍攝花絮，只見佢補妝時都要拎住劇本，看似十分用功，不過，最吸引網民嘅係盈盈手上嘅橙紅色Hermès Birkin！

鄭裕玲當年拍《男親女愛》時，都出動私伙Birkin。盈盈拎住個Birkin，即時貴氣大增。

如果呢個係道具的話，只能讚無綫製作認真，因為呢一款Birkin，喺名牌手袋網站約售12萬港元，如果呢個係盈盈嘅私伙的話，或者真係有如緋聞男友鄭衍峰所講「出個IG Post分分鐘買到兩、三個袋」，拎Birkin開工有幾出奇。

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馮盈盈富貴狂曬Hermès包包 拼色Kelly Bag原來係VIP專屬？