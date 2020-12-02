落選港姐廖慧儀前男友Sam墮樓身亡　疑被分手後為情所困終年27歲

2020年落選港姐廖慧儀前男友Sam疑為情所困，於油麻地墮樓身亡，終年27歲。其妹妹於早上約11時半在Sam的IG出Post證實Sam已離世的消息：「哥哥已經不在了 感謝你們的擔心 未來會有設靈 會再通知 妹妹上」。

Sam疑為情所困，於油麻地墮樓身亡。（IG圖片/@samcheungkc）

根據傳媒報道，早上6時許，油麻地文匯街1號文華樓，一名男子從大廈高處墮下，倒卧路面行車線上，途人見狀通知大廈保安報警。救護員趕至現場，將傷者送往廣華醫院搶救，惟終告不治，後證實為落選港姐廖慧儀前男友Sam。警員封鎖附近一帶，並派員上樓調查，初步相信死者從天台跳下，現場沒有撿獲遺書。

Sam的妹妹於Sam IG出Post證實哥哥已離世的消息。（IG圖片/@samcheungkc）

廖慧儀在參選期間是非多多，更被爆黑歷史，當時Sam十分支持她，更與她一起反擊網民。不過女方早前被傳與無綫節目《#後生仔傾吓偈》的23歲大學KOL孔德賢（Danny）撻着，而跟男友Sam分手。

27歲的Sam被分手後，曾於10月在IG自爆被廖慧儀狠飛，經歷情傷，不過最後卻將帖文刪掉。而今早Sam於IG限時動態上載了一段英文留言，疑似暗示想做傻事，表示自己這兩個月來無論生理和精神上都在受苦，已不能再承受，並感謝一路上支持自己的人，並跟大家說對不起和再見。

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