廖慧儀前男友Sam疑為情自殺　力數「狂野空姐」因性格惹出的是非

落選港姐廖慧儀前男友Sam疑為情所困，今日（2/12）於油麻地墮樓身亡，終年27歲。其妹妹於早上在Sam的IG出Post證實消息：「哥哥已經不在了 感謝你們的擔心 未來會有設靈 會再通知 妹妹上」。警員到現場封鎖附近一帶，並派員上樓調查，初步相信死者從天台跳下，現場沒有撿獲遺書。

Sam曾於10月在IG自爆被廖慧儀狠飛，傷心欲絕，而今早Sam自殺前曾於IG限時動態上載一段英文留言，表示自己這兩個月來無論生理和精神上都在受苦，疑似暗示想做傻事。

有「狂野空姐」之稱的廖慧儀自入行以來一直是非多多，今次前男友自殺，不少網民將矛頭直指向她，她的IG已被禁止留言，她早前曾於IG出post指「日日都玩跳樓，你要搞清楚，呢啲唔係愛嘅表現。」而曾與廖慧儀傳出緋聞的TVB《#後生仔傾吓偈》KOL孔德賢（Danny）也因此被網民圍攻。

以下立即睇廖慧儀參選已來的事跡：

+ 28 + 28 + 28

點擊下圖逐格睇Sam原post以及廖慧儀之前與網民罵戰的留言：

+ 22 + 22 + 22

同場加映：東張西望｜利穎怡緊身露肩衫勁誇張 有一位尺度大到唔應該播出街

+ 16 + 16 + 16

+ 35 + 35 + 35

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288

落選港姐廖慧儀前男友Sam