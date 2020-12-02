落選港姐廖慧儀前度千字遺書曝光：失去了你是我一生最大的挫折！

2020年落選港姐廖慧儀前男友Sam疑被分手後為情所困，於今早墮樓身亡，終年27歲。Sam的胞妹今早在哥哥的IG出Post死訊，有傳媒聯絡胞妹了解，她透露Sam在備忘錄中留下了千字遺書，而內容全部都只跟廖慧儀有關。Sam的妹妹在訪問中，透露曾聯絡廖慧儀告知噩耗，但對方沒有任何回覆，更指廖慧儀大概都不關心。

Sam妹妹表示今早8時，由警方告知噩耗。她坦言哥哥昨日行為正常，做完Gym回家亦都有跟她傾談，並於晚上12點便上床睡覺。問到Sam可有表現不開心，她指哥哥雖然有做運動、見朋友、搵工，亦很積極地想變好，但一直都處於低沉和提不起勁的狀態。

至於問到Sam可曾提及過想做儍事，妹妹指這幾個月哥哥一直都有將傻事掛在口邊，曾試過上天台自尋短見，幸得朋友阻止，次數更達5至6次。她表示事發後在哥哥的電腦發現遺書，內容全是跟廖慧儀有關，自己亦曾嘗試過在IG私訊對方，但廖慧儀卻已讀不回，妹妹並表示在愛情很難分對錯，雖然不是100%廖慧儀的錯，但最大原因一定是她，而自己就希望哥哥可以安息，在天堂活得好。當問到Sam妹妹跟廖慧儀的關係如何，她透露以前一起住的時候，廖慧儀都對家人很好。

Sam的妹妹於Sam IG出Post證實哥哥已離世的消息。（IG圖片/@samcheungkc）

Sam在遺書中指痛失所愛，覺得人生好累，並透露自9月起經歷了「雙失」，人生中最愛的女朋友、工作，全部一下子失去了，生活失去重心和支柱：「不再在你生命中出現，一直在情緒崩潰不穩定的情況下，每天被惡夢驚醒，睡醒會出冷汗，心跳好快，心好痛，很多用好長時間心血付出的東西，原來都可以一下子就全部失消，我已經覺得人生很累，不想再繼續落去。」

Sam續指自失去廖慧儀後，找不到生存下去的理由：「失去了你是我一生最大的挫折和折磨，只要想到如果以後的另一半不是你，結婚生兒育女的也不是你，就不想再繼續下去，真的是找不到生存下去的理由，多謝身邊家人朋友在這一個多月來的陪伴開解。我年紀亦不少，很多東西就算無論朋友家人怎樣開解、勸說，有些事情看不開就是看不開，或許在別人眼中是幼稚，不成熟的行為，只要一想到這個人永遠不會再回來，將來還有可能要看着她與別人在一起，結婚生兒育女，就已經痛苦不堪。」

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Sam在遺書中憶起當日支持廖慧儀選港姐的生活點滴，而自己永遠都在家等對方回來。可是，今年7月廖慧儀選港姐後，一切都變了：「這也許就是你一直以來想要的知名度，受人注目的感覺，你一直想要的東西終於實現。你的世界眼界擴闊了很多，你的世界不再只有我一個。參選後短短一個月，發生了這麼多事，我失去了所有東西，就算在當時我有多失意，你也沒有覺得需要陪伴我渡過難關，相反，你瞞騙我、隱瞞我，在我最需要你的時候，你用無數個大話瞞住我跟另一個人出去，當你在做這些事時，你有否想過對我做成的心理打擊陰影會有多大？」

Sam疑為情所困，於油麻地墮樓身亡。（IG圖片/@samcheungkc）

最後廖慧儀堅決跟Sam分手，他直言自己用盡方法挽救，而自己卻放不下一生最愛：「最後所有事情都以失敗告終，無力感實在是重得喘不過氣來，很多事情付出了也不一定會有理想中的收獲和回報。以往和你相處的片段，彷彿所有事情，你都忘記得一乾二淨，對你來說也不重要，不緊要，反正我也覺得，我不會再有力氣去重新認識一個人，不想再結識另一個陌生人重新再來，如果將來新娘老婆不是你，我也沒有生存下去的理由，假如是這樣，不如就到這裏就算了，好嗎？」

Sam疑似暗示有意尋短的IG post。(IG截圖)

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