楊明莊思明齊玩變老Filter放閃　竟然似足關禮傑同黃翠如？

楊明與莊思明（Lisa）在2016年合作拍攝處境劇《愛．回家》期間撻着，兩人拍拖以來感情穩定，除了經常出雙入對之外，更不時在社交平台高調放閃，羨煞旁人。日前兩人合體拍片，齊齊玩變老Filter，Lisa更公開愛的宣言：「我要和你一起變老。」即時引來不少粉絲留言催婚，更有網民笑言變老後的楊明同Lisa竟然意外與關禮傑及黃翠如撞樣！

楊明與莊思明（Lisa）不時在社交平台高調放閃。（影片截圖）

點擊下圖睇兩人「老樣」：

+ 9 + 9 + 9

「01最賞睇娛樂大獎」即日起至12月23日接受投票喇，答埋簡單問題，隨時贏最新5G手機12 Pro！

楊明與Lisa拍拖四年以來一直非常恩愛，雖然楊明負面新聞纏身，今年8月更涉嫌醉酒駕駛被捕，但Lisa依然力撐男友，不離不棄陪伴面對，而當時楊明為避開傳媒還暫住女友屋企，上個月初案件提堂時，Lisa亦有陪伴男友現身法庭，全力支持楊明。現年39歲的楊明曾在接受訪問時透露有意在40歲前結婚，即是計劃明年迎娶女友！

兩人曾在劇集《機場特警》中有對手戲。（IG@lisa_chng）

+ 28 + 28 + 28

同場加映：楊明涉醉駕︱為避傳媒暫住莊思敏家 中收風山頂獨立屋愛巢曝光

+ 18 + 18 + 18

莊思明被指辱罵許芯悅 三姊妹是非逐件數 「低調」思華都有份？