駱達華升呢做「國民岳父」　19歲囡囡擁初戀臉抖音爆紅

現年56歲的前「TVB御用奸角」駱達華10年前與TVB約滿後，定居上海積極到內地發展。內地劇接到冇停手的他更自組公司「駱達華工作室」，事業發展順利！一向熱愛家庭的他亦不時會在社交網站上分享家庭照，而他19歲的女兒駱欣言（Natalie）亦因清純的外貌兼激似韓國女團少女時代成員允兒在抖音爆紅！

駱達華與太太盧燕勁恩愛！（微博照片/@駱達華）

Natalie遺傳父母的優良基因，五官十分標致，不單止仙氣十足，更擁有一雙無敵白滑長腿。於上海就讀國際學校的她更是多才多藝，懂得彈古箏、Beat-box，打籃球等等。她更在中學畢業後，先後收到兩間英國著名學府倫敦大學學院（UCL）及倫敦政治經濟學院（LSE）向佢提供學位，是一位超級學霸！

真係似允兒？（IG/@limyoona__official）

星味甚濃的她近年不時與駱達華一同拍短片，其中一條更錄得151萬的點撃率，相當厲害！而網民對Natalie亦有讚無彈，更指Natalie有「初戀臉」，更令駱達華升呢做「國民岳父」！

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點撃下圖睇似唔似允兒！

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