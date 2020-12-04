幸福三重奏 | 何猷君爆家中女傭中過六合彩：三千萬全是她的現金

何猷君同奚夢瑤再次一齊參與內地綜藝節目《幸福三重奏》。（IG：@mingxi.brazil）

何猷君與名模老婆奚夢瑤拍攝節目《幸福三重奏》，每集都有唔同話題衝上熱搜榜。新一集中奚夢瑤驚爆何家女傭曾經中過六合彩：「他們家保母中了3000萬的彩票。」

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奚夢瑤突然爆出何猷君家傭曾中六合彩。（影片截圖）

節目中何猷君同老婆奚夢瑤與女星包文婧同檯食飯，閒話家常時，奚夢瑤突然爆出：「妳知道嗎，他（指何猷君）小時候家裡，他們家保母中了3000萬的彩票。」何猷君話：「三千萬全是她的現金，人生我的第一台iPhone就是她送給我的。她問我想要什麼，我說『哦…iPhone吧』。」佢覺得好奇怪追問保母點解突然送禮：「妳中六合彩？」估唔到對方興奮表示「對啊！」猷君仲話即刻叫保母要影印彩票，千萬唔好出門同埋唔好同其他人講。

何猷君婚前叫定老婆奚夢瑤一齊捱 ：我說過不會拿家裡的錢

其實2011年1月，已經有媒體指賭王四房一名馬來西亞籍女傭，中六合彩3000萬獎金，但佢致富後並無辭職，繼續照顧超盈猷君等，相當長情。網友紛紛驚嘆賭王屋企風水實在太好，連女傭都沾到好運氣中獎。